En España lo confirman: Honduras alista una nueva llegada tras el fichaje de José Francisco Molina

La Selección de Honduras ha comenzado una nueva etapa en el banquillo bajo el mando de José Francisco Molina. El español tiene como objetivo claro clasificar al Mundial de 2030, pero antes deberá enfrentar otros compromisos, como amistosos, Liga de Naciones y Copa Oro.

A la espera de su debut el próximo martes 31 de marzo ante Perú en España, la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) ha dado una noticia que pronto se hará oficial.

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La nueva llegada que Honduras hará oficial el miércoles 25 de marzo

Se trata de la nueva camiseta que tendrá la Bicolor para los próximos partidos. Según informó Edwin Banegas, jefe de prensa de la FFH:

“Desde el día de hoy por la noche, mañana se entrena por la tarde, el 25 es la presentación de la nueva indumentaria de Joma, y ese día estarán entre cinco u ocho jugadores, más parte del cuerpo técnico, en Madrid para hacer esa presentación. Eso es lo que tenemos en agenda y, luego, día a día, estaremos compartiendo con ustedes toda la información del equipo nacional”, informó en una charla con Deportes TVC.

Joma ha estado vinculada a Honduras durante mucho tiempo y continuará en el proceso de José Francisco Molina, camino al gran objetivo de regresar a la Copa del Mundo, ya que la selección nacional no participa en la cita mundialista desde Brasil 2014.

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Ninguna otra marca popular mostró interés en vestir a Honduras, por lo que se ha decidido seguir con Joma. Ante Perú, se estrenará la nueva indumentaria.

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El encuentro está programado para las 11:00 de la mañana del martes 31 de marzo y se disputará en el estadio Municipal de Butarque.