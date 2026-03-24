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Madre de Keyrol Figueroa sentencia a Honduras: el motivo por el que no fue convocado por USA

Se ha confirmado el motivo por el que Keyrol Figueroa no fue convocado con la Selección de Estados Unidos Sub-20.

José Rodas

Por José Rodas

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La Selección de Honduras conoce la sentencia de la madre de Keyrol Figueroa.
La Selección de Honduras conoce la sentencia de la madre de Keyrol Figueroa.

Keyrol Figueroa ha quedado fuera de la última convocatoria de Estados Unidos Sub-20, lo que ha generado numerosos rumores sobre la posibilidad de que juegue con la Selección de Honduras.

Esta situación ha generado ilusión en el país centroamericano, que siempre ha buscado contar con él. Ahora, con Francis Hernández como director deportivo, podría haber una oportunidad.

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Se ha indicado que Hernández podría reunirse con los padres de Keyrol durante su viaje a España para el amistoso contra Perú, con el objetivo de presentarles el proyecto que lidera el técnico José Francisco Molina.

Sin embargo, Sandra Norales, madre de Keyrol, ha salido a aclarar las especulaciones sobre el motivo por el que su hijo no fue convocado por Estados Unidos.

Keyrol Figueroa sigue en el radar de Estados Unidos

“ACLARACIÓN: El jugador Keyrol Figueroa fue convocado inicialmente por Estados Unidos; sin embargo, fue desconvocado debido a una lesión sufrida durante un entrenamiento. No existe ninguna otra situación adicional”, expresó.

Una lesión fue la causa de que Figueroa se perdiera la convocatoria con Estados Unidos, pero siempre está en el radar norteamericano para futuros llamados.

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El delantero aún puede jugar con Honduras a nivel mayor, y ahí es donde la Federación de Fútbol quiere intervenir para quedarse con el hijo de la leyenda Maynor Figueroa.

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