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La decisión de Estados Unidos con Keyrol Figueroa y que tiene en alerta a Honduras

En Honduras todos están atentos a lo que ocurre con Keyrol Figueroa y la decisión que podría tomar en los próximos meses.

José Rodas

Por José Rodas

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Keyrol Figueroa ya ha jugado con las inferiores de Estados Unidos. Foto: US Soccer.
Keyrol Figueroa ya ha jugado con las inferiores de Estados Unidos. Foto: US Soccer.

El futuro de Keyrol Figueroa a nivel de selecciones sigue en el aire y desde la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) están tomando nota sobre las decisiones que está tomando Estados Unidos con el delantero del Liverpool.

En las últimas horas, Estados Unidos presentó sus convocatorias en las selecciones Sub-20 y Sub-21 para las giras que realizarán en Argentina y Corea del Sur, respectivamente.

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Para sorpresa de muchos, Keyrol Figueroa no aparece en el listado de ninguna de las categorías, lo que levanta las alertas en Honduras y el director deportivo Francis Hernández.

La no convocatoria del goleador se da en el marco de las decisiones que Keyrol, quien comenzó a seguir en Instagram a la FFH, acercamiento que pocos esperaban de parte del hijo de Maynor Figueroa.

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A lo anterior, se suma el plan de Francis Hernández y el entrenador José Francisco Molina que en abril realizarán una gira por Europa con el objetivo de reclutar a jugadores que cuenten con pasaporte hondureño.

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Su futuro a nivel de clubes

Otro tema a resolver para el delantero es su presente y futuro en el Liverpool, club con el que posee contrato hasta junio del presente año. Aunque tiene una oferta de renovación.

Sin embargo, desde su entorno buscan garantizar minutos en el primer equipo o el jugador buscará un futuro lejos de Los Reds con el Porto y PSV Eindhoven interesados en él.

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