Lo consultó con el Machillo: Andrés Ramírez le da una respuesta final a Alajuelense sobre su futuro en el club

Tras la marcha del Machillo como DT de Alajuelense, muchos se preguntan qué será del futuro de su hijo Andrés Ramírez en el club.

Cuando Óscar Ramírez decidió no continuar al frente de Liga Deportiva Alajuelense, muchos pensaron que su hijo Andrés Ramírez también dejaría la institución. El joven había llegado al club como analista de video, pero su futuro tomó un rumbo distinto.

Andrés siempre vivió esta etapa como un sueño, especialmente por los títulos conquistados junto a su padre, entre ellos la Recopa, la Copa Centroamericana de Concacaf y el campeonato nacional. Por eso, ahora dio una respuesta definitiva sobre su continuidad en Alajuelense.

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¿Continuará Andrés Ramírez ligado a Alajuelense?

Andrés Ramírez confirmó que sí continuará vinculado a Alajuelense, aunque todavía no tiene definido cuál será su rol exacto dentro de la institución. El exjugador explicó que debe conversar con Carlos Vela para conocer en qué área seguirá aportando al club.

Ramírez también reconoció que esta oportunidad fue una bendición, ya que en un principio no estaba dentro de los planes familiares por la situación de su padre, quien se había alejado bastante del fútbol.

“Fue una bendición de Dios que la verdad estaba en los planes de Él, porque en los planes de nosotros no era posible, porque papi estaba muy quitado del fútbol. Gracias a Dios volvió y se dio lo que se dio, gracias a todos en el equipo“, comentó.

Andrés Ramírez – Alajuelense

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”Y de mi parte, ya me dijeron que sigo vinculado al equipo, pero aún tengo que hablar con Carlos Vela para ver en qué parte. Todavía no tengo claro específicamente en qué parte voy a estar”, manifestó Andrés Ramírez para La Nación.

Alajuelense decidió mantenerlo dentro de su proyecto para que continúe su proceso de crecimiento, especialmente en ligas menores. En el club consideran que tiene condiciones, talento, capacidad y una gran disposición para seguir aprendiendo.

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¿Qué conversaciones tuvo Andrés Ramírez con Machillo sobre Alajuelense?

Andrés Ramírez reveló que ya había conversado con su padre, Óscar Ramírez, sobre la posibilidad de seguir ligado a Alajuelense.

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Según explicó, ambos tenían claro que, si aparecía la oportunidad, debía asumir más responsabilidades y continuar creciendo dentro del club.

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“Lo habíamos hablado, de que si daba la oportunidad de poder seguir vinculado, que ya soy yo solo, que ya tengo que trabajar el doble, que tengo la responsabilidad de que hay que dar el buen ejemplo y seguir aportando como se pueda y él contento de que yo pueda seguir vinculado al equipo”, aseveró Andrés Ramírez.

Andrés Ramírez junto a su padre el Machillo Ramírez

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El respaldo de Carlos Vela al hijo de Machillo Ramírez

Carlos Vela, gerente general de Alajuelense, también se refirió al futuro de Andrés Ramírez y destacó las cualidades que ha mostrado dentro del club.

En declaraciones para Teletica, elogió el legado de Óscar “Machillo” Ramírez y confirmó que su hijo seguirá vinculado a la institución, iniciando un proceso de crecimiento en ligas menores para continuar preparándose dentro del proyecto rojinegro.

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“Óscar es un tipo que vive al máximo su profesión, él no te escatima un día de trabajo, vive con mucha intensidad el triunfo. Me duele, pero solo tengo palabras de agradecimiento, es una leyenda, tiene legado en el club. Yo solo tengo palabras de elogio para él y cómo vive su etapa“, comentó Carlos Vela para Teletica.

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“Él va a tener un lugar en el club, Andrés sigue en el club va a tener una posición en liga menor para empezar su camino, irá creciendo y tiene ganas de seguirse preparando. El legado de don Óscar sigue intacto“, finalizó.

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