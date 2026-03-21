Dereck Moncada sufre su primer gran revés desde su llegada al Inter de Bogotá; en Honduras están atentos a su situación

Dereck Moncada sufrió su primer revés desde su llegada al Inter de Bogotá en la primera división de Colombia, donde se ha convertido en uno de los titulares indiscutibles del entrenador Ricardo Valiño.

Este día, Moncada conoció por primera vez la derrota en el fútbol sudamericano: Inter de Bogotá cayó 3-0 ante el Atlético Nacional por la jornada 13 del torneo colombiano.

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El hondureño fue el sacrificado y al minuto 46 salió del terreno de juego. En su lugar ingresó el delantero Juan Valencia, decisión desencadenada por la expulsión de Joan Castro, que apenas a los cinco minutos de partido miró la roja directa.

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Cabe recordar que, desde la llegada de Dereck Moncada, el Inter de Bogotá tenía cinco victorias y seis empates; resultados que lo tenían como líder del torneo durante algunas jornadas.

Tras esta derrota, segunda en el torneo para el club de Ryan Reynolds, los dirigidos por Valiño quedan rezagados al cuarto lugar con 21 puntos, seis menos que el líder Atlético Nacional.

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Enfocado en Honduras

Ahora, la joya hondureña se unirá a la Selección de Honduras que tiene programado el viaje para España el próximo 23 de marzo y prepara el duelo amistoso ante Perú.

Entre tanto, Dereck Moncada sigue siendo el mejor legionario hondureño en la actualidad y los resultados se reflejan en el costo de mercado que incrementó a 1.4 millones de euros, según Transfermarkt.