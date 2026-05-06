Joel Campbell ya se despidió de Alajuelense y tiene todo listo para fichar en Saprissa: “Hay un preacuerdo”

Tras su eliminación en las semifinales del Clausura 2026, Alajuelense empezó a asumir las consecuencias deportivas. La primera decisión fue la salida de Machillo Ramírez, junto a parte de su equipo de trabajo.

Uno de los nombres más cuestionados por la afición fue Joel Campbell, cuyo rendimiento durante el campeonato no cumplió con las expectativas.

En medio de este panorama, trascendió que Campbell ya se despidió de Alajuelense y tendría todo encaminado para convertirse en nuevo jugador de Saprissa.

ver también “Hay que cambiar”: Alajuelense anuncia su decisión con Joel Campbell y otras figuras cuestionadas tras la salida de Machillo Ramírez

¿Joel Campbell deja Alajuelense para fichar con Saprissa?

Según se informó en el espacio de La Voz Saprissista, Joel Campbell estaría negociando actualmente con Deportivo Saprissa y también con Club Sport Herediano, aunque la opción morada tomaría fuerza.

Además, señalaron que ya existiría un preacuerdo cercano al 70% con Saprissa, con una propuesta económica de 5 millones de colones mensuales, más un porcentaje relacionado con su centro de entrenamiento.

Joel Campbell con Alajuelense

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“Joel está negociando con el Club Sport Herediano y con Deportivo Saprissa en este momento. Puede hasta salir Lonnis a decir que no pero nos llega la información y me dicen que Joel Campbell está negociando 5 millones de colones por mes más un porcentaje de semi patrocinio con su centro de entrenamientos que tiene allá en Alajuela. Está negociando 5 millones de colones, es la última oferta, la única oferta, y estaría llegando a un acuerdo“, se compartió desde el espacio de La Voz Saprissista.

“Está cerca, cerca. Hay un preacuerdo, lo quieren firmar antes de las posibles finales para anunciarlo al otro día si Saprissa sale campeón, está a un 70% de darse, quedaron muy contentos con el monto que se dio porque antes la pretensión salarial que se tenía en la mesa hace unos meses hizo que no se diera”, finalizaron en el espacio de La Voz Saprissista.

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Joel Campbell apunta a ser una de las grandes bombas del mercado

Con este panorama, Joel Campbell apunta a convertirse en una de las grandes bombas del mercado para el próximo torneo en Costa Rica, ya sea vistiendo la camiseta de Saprissa o la de Herediano.

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