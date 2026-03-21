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Keyrol Figueroa toma por sorpresa al Liverpool y a Honduras con decisión que cambiaría su futuro

El jugador de 19 años tiene contrato con el Liverpool hasta junio de 2026 y tiene en alerta al club de Inglaterra, que ya conoce su exigencia.

José Rodas

Por José Rodas

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Keyrol Figueroa tiene contrato con el Liverpool hasta junio de 2026. Foto: Instagram keyrolfigueroa.
Keyrol Figueroa tiene contrato con el Liverpool hasta junio de 2026. Foto: Instagram keyrolfigueroa.

Durante los últimos meses, Keyrol Figueroa se ha convertido en un caso prioritario en las inferiores del Liverpool, club que busca renovar al delantero, aunque su futuro parece incierto, según los últimos reportes.

El contrato de Keyrol vence en junio de 2026, por lo que el jugador puede negociar desde ya cuál será su próximo destino si “Los Reds” no le pueden garantizar tiempo de juego en el primer equipo.

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Y es que el hijo de Maynor Figueroa ya está en pláticas para renovar su contrato; sin embargo, hay otro club de la Premier League interesado en hacerse de sus servicios, según el último informe del periodista Álvaro de la Rocha.

“Keyrol Figueroa está en pláticas para renovar con el Liverpool, no sé si va a hacer porque quieren asegurarse tiempo de juego en el primer equipo. Si Liverpool no se lo garantiza, seguramente no se hará”, contó el periodista en Radio América.

“Hay otro equipo interesado de la Premier League en Keyrol Figueroa, pero tampoco le garantiza. Tal vez baje de nivel en cuanto a los clubes, pero tener garantía de jugar en primera división”, amplió.

Cabe recordar que Figueroa también ha estado en el radar del Porto de Portugal, PSV Eindhoven de Países Bajos y otros clubes de la MLS.

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¿Y su futuro con la Selección de Honduras?

El mismo reporte revela que de momento la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) a través del director deportivo Francis Hernández, no se ha puesto en contacto con el entorno del jugador para convencerlo de que juegue con el combinado de José Francisco Molina.

Además, aclaran que Hernández sí tiene planeado reunirse con el entorno de Keyrol en abril durante sus giras por Europa, mientras el jugador no descarta la idea de jugar para Honduras.

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Keyrol Figueroa es uno de los goleadores del Liverpool en la Premier League 2. Foto: Instagram keyrolfigueroa.

Keyrol Figueroa es uno de los goleadores del Liverpool en la Premier League 2. Foto: Instagram keyrolfigueroa.

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