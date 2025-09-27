Es tendencia:
“El más difícil”: desde México llega la advertencia que Costa Rica no esperaba para enfrentar a Honduras en Eliminatorias

La selección de Costa Rica, que ya conoce Honduras, ha recibido una advertencia más previo al juego en octubre.

Por Alvaro De La Rocha

Costa Rica ha recibido advertencia desde México para el partido contra Honduras.
Grandes jugadores han pasado por Honduras durante las Eliminatorias mundialistas de Concacaf a lo largo de la historia. Muchos ha sufrido y otros respetan mucho el territorio catracho.

Ese es el caso de Andrés Guardado, que vino varias ocasiones a tierras hondureñas y casi siempre se fue derrotado por la escuadra Bicolor.

En la previa del Honduras vs. Costa Rica del 09 de octubre, Guardado fue preguntado en El cafelito de Josep Pedrerol por el estadio más difícil que ha jugado.

La advertencia que llega a Costa Rica desde México

Recordemos que “El Príncipito” ha pasado por ligas como la Española, de Países Bajos y en la Bundesliga, pero en ninguna de ellas está su respuesta.

“El más difícil y te sorprenderá, pero creo que el de San Pedro Sula en Honduras. Uff”, fue la respuesta del mexicano.

Esta respuesta retumba más cuando Costa Rica tiene que visitar a Honduras por las Eliminatorias los ticos siempre sufren y es más en dicha ciudad nunca han ganado.

Guardado solo sufrió en el estadio Olímpico, pero en esta ocasión se va a jugar en el Morazán. Cada vez este Clásico centroamericano levanta más temperatura.

