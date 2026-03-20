Edrick Menjívar enfurece a Honduras con su confesión sobre el partido ante Costa Rica e involucra a sus compañeros: “Los que estuvimos ahí, sabemos”

Edrick Menjívar rompió el silencio tras mucho tiempo de la eliminación oficial de la Selección de Honduras del Mundial 2026, tras ese nefasto 18 de noviembre.

El empate 0-0 contra Costa Rica en San José selló el fracaso de una eliminatoria que, hasta ese momento, estaba siendo muy prometedora para la Bicolor, con Menjívar como una de las grandes figuras del plantel. Sin embargo, el equipo quedó marcado por no conseguir el boleto al Mundial.

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Ahora, Edrick ha decidido dejar el pasado atrás y responder a una pregunta que todos se han hecho: ¿por qué perdió tanto tiempo en el partido si sabía que Honduras necesitaba ganar para estar en la Copa del Mundo?

Edrick Menjívar explica por qué perdió tiempo contra Costa Rica en las Eliminatorias

“El Caracol” reveló que la orden vino del banquillo, pero aclaró que no busca echarle la culpa a nadie en particular por la eliminación, ya que considera que es una responsabilidad compartida.

“Es obvio lo que pasó en los últimos 20 minutos de ese partido. Yo soy de los que dice lo que pasa en un camerino, pero ni de un jugador ni de un entrenador. Creo que todo eso tiene que quedarse ahí. Los que estuvimos ahí sabemos lo que vivimos y lo que se nos dijo, cuál era la intención, y todo eso. No se trata de culpar a nadie, porque es responsabilidad de todos”, comentó en una entrevista para Deportes TVC.

A pesar de ser uno de los más criticados, nunca evitó las críticas y explicó que la pérdida de tiempo tiene varios factores, siendo uno de los principales la Liga Nacional de Honduras.

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“Yo soy de los que levanta la mano y nunca me escondo de mis responsabilidades. Sobre lo de perder tiempo, todos los jugadores de la Liga Nacional lo hacemos, pero eso pasa por varios factores. Por ejemplo, el clima en donde juegas. En La Paz, los jugadores le dicen a los porteros: ‘tranquilo, bájale un poquito’. Esas cosas, en otras competiciones, te pasan factura”, señaló.

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Menjívar recordó la noche en San José, donde acepta ser tildado de culpable, pero destaca que la diferencia entre estar o no en la Copa del Mundo fue simplemente no haber marcado un gol, algo que Costa Rica si buscó y fue sorprendido que Edrick perdiera tiempo si necesitaban anotar.

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“Contra Costa Rica, en los últimos 20 minutos, se me criticó bastante por lo que sucedió. Yo tranquilamente podría contar lo que se me dijo, pero me comí toda la crítica, le puse el pecho a las balas, nunca me escondí, no culpé a nadie y no lo voy a hacer porque soy una persona con códigos. Si me quieren echar la culpa, bienvenido sea, pero no fuimos al Mundial porque no marcamos un gol”, expresó.

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Finalmente, Edrick Menjívar ha decidido regresar a la Selección de Honduras después de haberse retirado, y se perfila como el arquero titular del nuevo entrenador, José Francisco Molina.