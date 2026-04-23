De Rolando Fonseca a Carlos Pavón: qué estrellas jugarán el partido de Leyendas de Costa Rica vs. Honduras en Estados Unidos

El fervor del fútbol centroamericano se traslada a tierras estadounidenses. El próximo domingo 17 de mayo, el histórico Hinchliffe Stadium será el escenario de una nueva edición del Clásico Centroamericano, Costa Rica vs Honduras, pero esta vez con un tinte de nostalgia y gloria: el Partido de Fútbol de Leyendas.

Bajo la organización de SALS Entertainment, las grandes figuras que marcaron época con “La Sele” y “La H” volverán a calzarse los botines para revivir la rivalidad más intensa de la región.

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Hora y cuándo es el partido de leyenda entre Costa Rica y Honduras

Fecha: Domingo, 17 de mayo de 2026.

Domingo, 17 de mayo de 2026. Hora: 4:00 PM.

4:00 PM. Estadio: Hinchliffe Stadium.

Hinchliffe Stadium. Dirección: 186 Maple St, Paterson, NJ 07522.

Convocatoria de Costa Rica

El conjunto nacional costarricense, dirigido por el histórico Wilmer López, presenta una lista cargada de mundialistas y referentes del fútbol tico:

Porteros: Álvaro Mesén, Patrick Pemberton.

Álvaro Mesén, Patrick Pemberton. Defensas: Junior Díaz, Carlos Castro, Dani Fonseca, Michael Umaña, Leonardo González, Reinaldo Parks.

Junior Díaz, Carlos Castro, Dani Fonseca, Michael Umaña, Leonardo González, Reinaldo Parks. Volantes: Carlos Hernández, “Puppy” López, Kurt Bernard, Michael Barrantes, Mauricio Solís.

Carlos Hernández, “Puppy” López, Kurt Bernard, Michael Barrantes, Mauricio Solís. Delanteros: Rolando Fonseca, Willian Sunsing, Ronald Gómez, Víctor Núñez.

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Convocatoria de Honduras

Por su parte, Honduras no se queda atrás y viaja con una delegación de nombres que hicieron vibrar a todo un país en eliminatorias y torneos internacionales:

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Henry Enamorado (Portero) Arnold Cruz Milton Reyes “Jocón” Danilo Turcios Amado Guevara Wilson Palacios Hendry Thomas Marvin Chávez Wilmer Velásquez Milton “Tyson” Núñez Carlos Pavón Carlos Oliva Mario Berríos Boniek García Mauricio Sabillón Noel Valladares (Portero)

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Este encuentro no solo representa una oportunidad para ver nuevamente en acción a goleadores de la talla de Rolando Fonseca y Carlos Pavón, sino que también sirve como un punto de reunión para la comunidad centroamericana en el área de los tres estados (NY, NJ, CT).

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Los boletos ya están disponibles a través del código QR oficial y en puntos de venta autorizados.