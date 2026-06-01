Alajuelense quiere que sigan sus carreras en el exterior, pero hasta el momento no han llegado propuestas por sus fichas.

El futuro de Alejandro Bran y Kenneth Vargas aún no está definido. Se desconoce dónde seguirán en el próximo semestre después de haber sido apartados del plantel de la Liga Deportiva Alajuelense por lo sucedido en la convocatoria de La Sele.

La postura de Alajuelense es que no vuelvan a jugar en este 2026 con la camiseta manuda. Sin embargo, no ha llegado ninguna propuesta hasta el momento para que puedan cambiar de aires, por lo que todavía hay incertidumbre sobre la situación de ambos.

En octubre del 2025, la Liga también sufrió de casos de indisciplina en el primer equipo. Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Paz y Doryan Rodríguez fueron los involucrados en aquel momento. En este entonces, la Liga los mandó a entrenar al CAR.

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Tanto Alejandro Bran como Kenneth Vargas podrían seguir este mismo camino si no hay equipos del exterior interesados en sus fichas. El periodista Kevin Jiménez aclaró que los jugadores podrían demandar a la Liga en caso de que entrenen por su cuenta en el Centro de Alto Rendimiento.

¿Por qué Alejandro Bran y Kenneth Vargas podrían demandar a Alajuelense?

“Si no consiguen una opción en el exterior, Bran tiene que quedarse en la Liga, y quedarse con el primer equipo. Es más, lo que la Liga hizo de mandar a JP Ruiz, Creichel y los que estuvieron en su momento en el Alto Rendimiento es ilegal. Si los jugadores hubieran querido, podían demandar a Alajuelense“, reveló el comunicador.

No obstante, es una opción que en Alajuelense no creen que sucederá. Resulta difícil imaginar que los jugadores, después de los errores que cometieron en La Sele y en otros episodios, demanden al club. De todas maneras, es algo que puede pasar según informó el periodista en Seguimos.

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En resumen