Olimpia cierra nuevo fichaje procedente de Sudamérica con visto bueno de Eduardo Espinel

El cuadro de Eduardo Espinel sumará un nuevo refuerzo en la lateral izquierda tras las salidas de Carlos Sánchez y Elison Rivas.

El Olimpia continúa con la reestructuración de su plantilla de cara al segundo semestre de 2026 y tras anunciaron la salida de siete futbolistas, dos de ellos, sus dos laterales izquierdos Carlos Sánchez y Elison Rivas.

En ese sentido, los reportes señalan que el club tiene planificado reforzar esa zona del campo con al menos dos futbolistas y el nuevo nombre que surge en carpeta es el uruguayo Emanuel Cuello Azambuya, que también se podría proyectar como extremo.

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Así lo adelantó el periodista Jafeth Moreno, quien aseguró que que el zurdo de 31 años llegaría a Olimpia procedente del Club Ciudad Bolívar de la segunda división de Argentina.

Azambuya ha jugado para clubes como Rampla Juniors, Cerrito, Albion FC, Bella Vista y otros clubes de Uruguay.

Un detalle no menor, es que el jugador lo representa la agencia Scoutfutbol, misma que también maneja al entrenador Eduardo Espinel, por lo que llegaría con el visto bueno del DT.

Emanuel Cuello llegaría a Olimpia de cara a la siguiente temporada. Foto: Instagram.

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Además del uruguayo, otros nombres que han surgido es el del argentino Santiago Díaz, ex jugador del Antigua GFC de Guatemala. En carpeta también aparece el nombre del panameño Kevin Galván.

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