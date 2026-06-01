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Alberth Elis rompe el mercado de fichajes y es anunciado por inesperado club en Honduras

Luego de su paso por Europa, Alberth Elis retorna al fútbol de Honduras para vestir una nueva camisa. El fichaje dejó sorprendidos a todos.

José Rodas

Por José Rodas

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Alberth Elis tendrá un nuevo club en Honduras. Foto: ChatGPT.
Alberth Elis tendrá un nuevo club en Honduras. Foto: ChatGPT.

Cuando todo apuntaba a un posible regreso de Alberth Elis al Olimpia, el delantero catracho de 30 años rompió el mercado de fichajes y ya fue anunciado en su nuevo club para la próxima temporada.

Se trata del Marathón, el cuadro sampedrano hizo oficial la llegada “La Pantera” que se convierte en la primera alta para luchar por el campeonato nacional y también por la Copa Centroamericana.

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“La Pantera llega al Monstruo Verde. ¡Bienvenido a tu nueva casa Alberth Elis que esta nueva historia sea llena de éxitos defendiendo nuestros colores!”, escribió el club verdolaga en su cuenta de X.

Elis fue presentado en el estadio Yankel Rosenthal con presencia del presidente Daniel Otero que lejos de estarse lamentando la caída en la final, ya trabaja en la conformación del plantel.

El delantero catracho se sumará al cuadro verdolaga tras haber rescindido su contrato con el Marítimo de la segunda división de Portugal y tras varios meses entrenando por separado, mientras resolvía su futuro.

De esta forma, se confirma que Marathón será el octavo equipo en la carrera de Elis tras su paso por Olimpia (Honduras), Monterrey (México), Houston Dynamo (Estados Unidos), Boavista (Portugal), Burdeos (Francia), Brest (Francia) y Marítimo (Portugal).

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