No lo va a dejar pasar: Fernán Faerron estalla por los ataques a su familia y exige medidas drásticas en Herediano

Fernán Faerron publicó un extenso descargo donde dejó claro que no tolerará que se crucen los límites de la rivalidad deportiva.

Luego de que una aficionada de Herediano denunciara en redes sociales que un grupo de individuos lanzó amenazas e insultos repudiables contra la esposa y la hija de un año de Fernán Faerron, el propio jugador rompió el silencio para pronunciarse ante la gravedad de los hechos.

A través de sus historias de Instagram, el defensor brumoso publicó un extenso descargo donde dejó claro que no tolerará que se crucen los límites de la rivalidad deportiva.

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“Existe una línea que nunca se debe cruzar”

“Ayer, durante el partido de semifinal contra Herediano, se dieron situaciones que jamás deberían formar parte del fútbol. Entiendo perfectamente que como jugadores estamos expuestos a críticas, insultos y opiniones de todo tipo. Eso viene con esta profesión y uno aprende a convivir con ello. Pero existe una línea que nunca se debe cruzar“, inició denunciando el zaguero.

Faerron se refirió directamente a las graves frases denunciadas por la testigo: “Desearle la muerte a una hija, hablar de apuñalar a un ser querido o involucrar a la familia en este tipo de mensajes no tiene absolutamente nada que ver con pasión, rivalidad o fútbol. Podrán insultarme a mí, cuestionarme o criticarme como jugador, pero nadie debería normalizar amenazas o comentarios de ese nivel hacia una familia y mucho menos hacia una bebé“.

Fernán Faerron no se quedó callado ante los agravios (Instaram).

La exigencia a Herediano

Ahora, el defensa brumoso confía en que la directiva rojiamarilla asuma la responsabilidad de velar por la seguridad en su recinto y actúe de manera ejemplar contra los agresores.

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“Espero también que Club Sport Herediano, como institución, tome las medidas correspondientes y se dé a la tarea de expulsar este tipo de aficionados que no representan los valores del fútbol ni de una afición sana“, exigió.

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“De igual manera, espero una disculpa pública de cada una de las personas involucradas, las cuales ya se encuentran identificadas. El fútbol jamás puede convertirse en odio“, sentenció Fernán Faerron.

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En síntesis

Faerron calificó de inaceptable que se involucre a su familia en insultos de estadio.

El jugador solicitó que el club local identifique y expulse a los aficionados que realizaron los ataques.

El futbolista espera disculpas públicas y recalcó que los agresores ya están plenamente identificados tras los hechos en el Carlos Alvarado.