Bélgica vs. Egipto: a qué hora y dónde ver el partido del Grupo G del Mundial 2026

Conozca todos los detalles del partido de Bélgica vs. Egipto por el Grupo G del Mundial 2026.

Bélgica y Egipto debutan en el Mundial 2026 con un partido atractivo por el Grupo G. Los belgas llegan con la obligación de iniciar una nueva etapa con buenas sensaciones, mientras que los egipcios vuelven al gran escenario con Mohamed Salah como gran referencia.

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El encuentro se jugará este lunes 15 de junio de 2026 en el Lumen Field de Seattle, una de las sedes mundialistas en Estados Unidos.



Bélgica parte como favorita por jerarquía, recorrido y calidad individual, pero Egipto llega con una selección competitiva, ordenada y capaz de incomodar si logra sostener el ritmo del partido. En un grupo que también integran Irán y Nueva Zelanda, empezar con puntos puede marcar el rumbo de la clasificación.

A qué hora juegan Bélgica vs. Egipto por el Mundial 2026

Estos son los horarios del encuentro para Centroamérica:

1:00 p.m.: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. 2:00 p.m.: Panamá.

Dónde ver EN VIVO Bélgica vs. Egipto en Centroamérica

Panamá: Tigo Sports y FOX Sports

Tigo Sports y FOX Sports Costa Rica: Fox+

Fox+ El Salvador: Canal 4, TCS Go y Tigo Sports

Canal 4, TCS Go y Tigo Sports Guatemala: Tigo Sports, FOX Sports y Canal 11

Tigo Sports, FOX Sports y Canal 11 Honduras: Tigo Sports, FOX Sports y Telecadena 7/4

Tigo Sports, FOX Sports y Telecadena 7/4 Nicaragua: Tigo Sports y FOX Sports

Así llega Bélgica al debut mundialista

Bélgica llega al estreno con la necesidad de confirmar que puede sostener una nueva etapa competitiva. Después de años marcada por su generación dorada, la selección belga busca mantenerse en la conversación grande con una mezcla de experiencia, talento ofensivo y renovación.

En la preparación reciente, el equipo dejó señales positivas. Viene de golear 5-0 a Túnez, también venció 2-0 a Croacia, empató 1-1 con México y superó 5-2 a Estados Unidos, resultados que alimentaron la confianza antes del debut.

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Kevin De Bruyne vuelve a ser uno de los grandes focos. El mediocampista afronta su cuarto Mundial con otra perspectiva, después de una temporada complicada, y llega con ritmo tras marcar en la previa ante Túnez. Su lectura, precisión y experiencia siguen siendo claves para ordenar el ataque belga.

Otro nombre fuerte es Jérémy Doku, una de las piezas más desequilibrantes del equipo. Su velocidad y capacidad para romper por banda pueden ser determinantes frente a una defensa egipcia que intentará cerrar espacios y reducir transiciones.

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Egipto, con Salah como bandera y ambición de competir

Egipto llega al Mundial con el peso de su historia africana y con Mohamed Salah como gran figura. El equipo sabe que Bélgica parte como favorito, pero también entiende que este tipo de partidos puede definir mucho dentro de un grupo corto.

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En su preparación reciente, la selección egipcia cayó 2-1 ante Brasil, aunque antes había dejado señales de solidez: venció 1-0 a Rusia, empató 0-0 con España y goleó 4-0 a Arabia Saudita.

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El equipo africano llega con una idea clara: competir desde el orden, sostenerse defensivamente y aprovechar la jerarquía de sus futbolistas ofensivos cuando tenga espacios. En los días previos al estreno, el plantel trabajó detalles tácticos y transmitió confianza para buscar un resultado fuerte desde la primera fecha.

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Uno de los mensajes más claros llegó desde el propio vestuario. Yasser Ibrahim reconoció que será un debut exigente, pero dejó claro que Egipto saldrá a buscar los tres puntos y que no afronta el partido con miedo.

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