España vs. Cabo Verde: a qué hora y dónde ver el partido del Grupo H del Mundial 2026

Conozca todos los detalles del partido de España vs. Cabo Verde por el Grupo H del Mundial 2026.

España inicia su camino en el Mundial 2026 con una prueba especial: enfrente estará Cabo Verde, una selección debutante en la Copa del Mundo y que llega con ilusión, identidad y el deseo de competir sin complejos.

El partido, correspondiente a la primera fecha del Grupo H del Mundial, se disputará este lunes 15 de junio de 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.



La Roja aparece como una de las selecciones candidatas del torneo, mientras que Cabo Verde afronta una cita histórica. Por eso, el estreno reúne dos realidades muy distintas: una potencia que busca empezar con autoridad y un debutante que quiere dar el primer golpe de su historia mundialista.

A qué hora juegan España vs. Cabo Verde por el Mundial 2026

Estos son los horarios del partido para Centroamérica:

10:00 a.m.: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. 11:00 a.m.: Panamá.

Dónde ver EN VIVO España vs. Cabo Verde en Centroamérica

Panamá: Tigo Sports

Tigo Sports Costa Rica: Fox+

Fox+ El Salvador: Canal 4 TCS, FOX Sports y Tigo Sports

Canal 4 TCS, FOX Sports y Tigo Sports Guatemala: Tigo Sports

Tigo Sports Honduras: Tigo Sports

Tigo Sports Nicaragua: Canal 10, FOX Sports y Tigo Sports

Así llega España al debut mundialista

El vigente campeón de Europa llega al estreno como una de las selecciones señaladas entre las favoritas del torneo. El equipo de Luis de la Fuente combina una base joven, técnica y dinámica con futbolistas ya consolidados en la élite europea. Sin embargo, el DT ya confirmó que para el debut no serán titulares Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz, aunque sí estarán disponibles.

La Roja viene de cerrar su preparación con una victoria 3-1 ante Perú, en un amistoso que dejó buenas sensaciones antes del viaje a Atlanta. Mikel Oyarzabal abrió el marcador muy temprano y Pedri amplió la ventaja en el primer tiempo, dos señales positivas para una selección que busca comenzar el Mundial con autoridad.

Publicidad

Publicidad

En sus últimos partidos, España mostró una versión competitiva, con triunfos ante Perú y Serbia, además de empates frente a Irak, Egipto y Turquía. No llega con un recorrido perfecto, pero sí con argumentos suficientes para ser considerada candidata en el Grupo H.

Cabo Verde, el debutante que quiere competir sin miedo

Del otro lado estará Cabo Verde, una de las grandes historias del Mundial 2026. La selección africana disputará su primera Copa del Mundo y llega al debut con el objetivo de demostrar que no está en el torneo solo para participar.

Publicidad

El equipo caboverdiano tiene una base experimentada y varios nombres importantes dentro de su estructura. Vozinha, a los 40 años, aparece como uno de los referentes; Ryan Mendes llega como capitán; y Logan Costa vuelve al equipo después de una larga recuperación por lesión.

Publicidad

ver también Por qué no juega Lamine Yamal el amistoso de España vs. Perú por la fecha FIFA previo al Mundial 2026

En la preparación reciente, Cabo Verde dejó señales interesantes. Venció 3-0 a Bermudas y también superó 3-0 a Serbia, empató 1-1 con Finlandia antes de imponerse en penales, perdió 4-2 ante Chile y luego igualó 1-1 con Egipto antes de caer desde los once pasos.

Publicidad

Para Cabo Verde, el estreno ante España será mucho más que un partido: será el primer capítulo mundialista de su historia.