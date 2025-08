Nuevo convocado: figura de El Salvador en Europa le dio el sí al Bolillo Gómez y jugaría las Eliminatorias.

Después de una pálida actuación en la Copa Oro, la Selección de El Salvador y la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) están bajo presión mientras transitan los meses más importantes en años, en los cuales se jugarán el boleto al Mundial 2026 durante la ríspida última ronda de las Eliminatorias.

Como parte de la planificación, los clubes de la Liga Mayor cederán a sus futbolistas convocados quince días antes de cada fecha FIFA. Además, “Bolillo” Gómez sumará más legionarios a su nómina. Y, a modo de incentivo, Yamil Bukele, presidente del Instituto de Deportes de El Salvador (INDES), prometió premios económicos en el caso de que se logre el máximo objetivo.

En ese sentido, en las últimas horas prácticamente terminó por confirmarse uno de los refuerzos que llegaría al combinado salvadoreño para los duelos contra Guatemala y Surinam del jueves 4 y el lunes 8 de septiembre, respectivamente, por el Grupo A.

Publicidad

Publicidad

¿Cuál es el legionario de El Salvador que le dio el sí al Bolillo Gómez?

Según dio a conocer El Salvador Fan Club, Joshua Pérez le confirmó al técnico de La Selecta que está disponible para ser citado por primera vez bajo su gestión, marcada en un principio por el deseo de construir una base casi exclusivamente con jugadores del plano local. Y este lunes, el propio jugador rompió el silencio al respecto.

ver también Se va de El Salvador: Bolillo Gómez toma una decisión determinante pensando en el Mundial 2026

“No sé, al 100% no lo sé (si lo llamarán para septiembre), pero por cómo fue la conversación (con el cuerpo técnico de Gómez) sí hay posibilidades y estoy en contacto con la Federación también”, aseveró el sobrino del ex seleccionado nacional, Hugo Pérez, quien vive un buen momento en el fútbol de Europa.

Publicidad

Respecto a la plática, mencionó: “Hablamos un poquito de lo que estoy haciendo, el club (Odra Opole de la segunda división de Polonia), qué objetivos tengo con el club, cómo me está yendo con todo en general… las cosas básicas: si estoy jugando, si estoy bien físicamente y, si está la posibilidad, si me gustaría estar convocado a la Selección en el caso de que el ‘Bolillo’ me quiera llamar“.

Publicidad

Publicidad

Como buena noticia para los salvadoreños, Pérez llega en buena forma tras realizar la pretemporada completa. Está jugando como enganche y ya aportó una asistencia en el triunfo 2-1 sobre Miedź Legnica: “Físicamente arranqué bien, ganando minutos en amistosos. Y ahora, con la temporada ya empezada, en los últimos tres partidos jugué los 90 minutos. Es un plus para mí y estoy listo“.