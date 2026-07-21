Zlatan Ibrahimovic ataca a Argentina y dice lo que nadie se anima sobre Leandro Paredes: “Si yo estaba ahí…”

Ibrahimovic fue directo contra Leandro Paredes luego de su agresión a los jugadores de España tras perder la final del Mundial 2026.

Zlatan Ibrahimovic volvió a robarse todos los reflectores durante el Mundial 2026, esta vez deslumbrando en su nueva faceta como comentarista de televisión para la cadena Fox Sports.

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Tras la gran final disputada en el MetLife Stadium entre España y Argentina, la leyenda del fútbol sueco analizó el partido con su habitual estilo directo y no se guardó nada al referirse al comportamiento del argentino Leandro Paredes.

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El exfutbolista arremetió con dureza contra la agresión de Paredes a los jugadores españoles Eric García y Gavi al término del encuentro. Zlatan criticó la actitud del volante y aseguró que “Paredes puede alegrarse de que no hubiera ningún jugador como yo en el campo. Si estaba allí, le habría dado un cabezazo y me habrían expulsado. Es una falta de profesionalidad por su parte”.

De igual forma, lamentó la falta de respuesta del equipo rival ante lo sucedido, cuestionando que “no sé qué hacen los jugadores españoles; simplemente miran cómo otro jugador golpea a un compañero”.

En el ámbito puramente deportivo, Ibrahimovic celebró por todo lo alto el título obtenido por el conjunto europeo y destacó el nivel futbolístico mostrado a lo largo de la competición.

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Para el sueco, el resultado reflejó lo visto sobre el terreno de juego, asegurando que “hoy ganó el fútbol. La forma en que España juega al fútbol, la manera en que jugaron en este torneo… cuando ves fútbol, esto es lo que quieres ver”. Además, remarcó la superioridad del campeón señalando que “Argentina no hizo ni un solo tiro a puerta”.

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Para cerrar su intervención, Ibrahimovic sacó a relucir su característica confianza al recordar que él ya había pronosticado este desenlace mucho antes de que comenzara el campeonato.

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El comentarista elogió el trabajo en la parte trasera del equipo campeón preguntándose “¿la mejor defensa del torneo? España, y ganó el equipo que debía ganar… Me preguntaste antes del torneo y dije que España iba a ganar. Cuando digo cosas, suceden”.