“Dar un paso al costado”: Dibu Martínez sacude a la Argentina con su primer mensaje tras perder la final del Mundial 2026

El guardameta de la albiceleste reaccionó dos días después de que Argentina perdió la final del Mundial 2026.

El golpe por no haber logrado el bicampeonato mundial sigue doliendo en el equipo argentino. Apenas unas horas después de la caída ante España en la final del Mundial 2026, Emiliano “Dibu” Martínez usó sus redes sociales para desahogarse. Sin embargo, su mensaje encendió las alarmas entre todos los hinchas de la Albiceleste.

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El arquero marplatense, que volvió a ser una de las figuras clave del equipo durante todo el torneo, publicó una serie de imágenes que reflejaban el dolor de la derrota. En la foto principal se lo podía ver llorando desconsoladamente y mordiendo uno de sus guantes en un intento por contener la tristeza tras el silbatazo final.

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Junto a las postales del amargo momento, el campeón de Qatar 2022 sumó unas palabras cargadas de angustia y abrió la duda sobre su futuro en la Selección:

“Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más”, expresó al comienzo.

¿Un posible adiós del “Dibu” Martínez?

La frase que más llamó la atención y generó preocupación entre los fanáticos llegó poco después: “La verdad, el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado”.

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Para cerrar su publicación, el arquero le habló directamente a la gente y a sus compañeros de equipo: “Lo siento mucho realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”.

Dibu Martínez dejó este mensaje tras perder la final del mundo.

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En muy poco tiempo, la publicación se llenó de miles de mensajes de apoyo. Fanáticos de Argentina y del resto del mundo le expresaron su cariño, le agradecieron por la entrega en cada partido y le pidieron que no tome la decisión de alejarse de la Selección Nacional.

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En resumen

Emiliano “Dibu” Martínez publicó un doloroso mensaje en sus redes sociales tras perder la final del Mundial 2026 contra España.

El arquero abrió la posibilidad de retirarse de la Selección al escribir que evaluará si es «momento de dar un paso al costado».

Los hinchas y fanáticos de todo el mundo llenaron la publicación con mensajes de agradecimiento y le pidieron que no abandone la Albiceleste.