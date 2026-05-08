El futbolista de la Selección de Guatemala volverá al extranjero. Ésta vez irá al continente asiático.

Óscar Santis ya terminó su participación con Antigua GFC. El extremo jugó su último partido el pasado sábado frente a Comunicaciones tras la eliminación de los Panzas Verdes del Clausura 2026 y ahora seguirá su carrera en el extranjero.

El futuro de Santis estará en la Superliga de Malasia, precisamente en el Brunei DPMM FC. Dicho club lo hizo oficial hace varias semanas en su página web. Tras su paso por Georgia, el futbolista de la Azul y Blanco volverá a ser legionario.

Rápidamente, Antigua se movió para conseguir a su reemplazante pensando en lo que será su participación en el Apertura 2026. El conjunto que conduce Mauricio Tapia se quedó con uno de los máximos goleadores del actual certamen de la Liga Nacional.

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Jehú Fajardo es nuevo jugador de Antigua GFC

El elegido es Jehú Fajardo, jugador que marcó 11 goles con Mictlán, equipo que acaba de perder la categoría. A pesar de los malos resultados de su club, el extremo derecho consiguió una importante cantidad de anotaciones que despertó el interés de los antigüeños.

Fajardo comenzó su trayectoria como profesional en Sanarate. Luego pasó a Comunicaciones en 2021. En el 2022, logró ser campeón con los Cremas del Clausura (único título en su carrera). Después pasó por Achuapa, Guastatoya y Mictlán hasta hoy llegar a Antigua, donde ya fue presentado oficialmente.

Antigua GFC presentó a Fajardo.

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Este paso es muy importante para Fajardo, ya que vuelve a estar en uno de los animadores del campeonato chapín. Además, podría ayudarlo a regresar a la Selección de Guatemala. Recibió una convocatoria en 2024 de Luis Fernando Tena, año en el que jugó su único partido con la Azul y Blanco.

En resumen

Óscar Santis jugará en el Brunei DPMM FC de la Superliga de Malasia tras salir de Guatemala.

jugará en el de la Superliga de Malasia tras salir de Guatemala. El extremo Jehú Fajardo es el nuevo refuerzo de Antigua GFC para el Apertura 2026.

es el nuevo refuerzo de para el Apertura 2026. Jehú Fajardo anotó 11 goles con Mictlán en el Clausura 2026 antes de ser presentado oficialmente por Antigua.