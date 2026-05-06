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Presidente de Marathón explota tras triunfo de Olimpia y lanza grave acusación que levanta polémica

El Monstruo Verde no pudo sumar un nuevo triunfo en las triangulares y su presidente se lanzó contra Olimpia. Atención a lo que dijo.

José Rodas

Por José Rodas

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Daniel Otero volvió a generar polémica tras la derrota ante Olimpia. Foto: Grupo Opsa.
Daniel Otero volvió a generar polémica tras la derrota ante Olimpia. Foto: Grupo Opsa.

El presidente de Marathón Daniel Otero volvió a levantar polémica tras la derrota de su equipo 2-0 ante Olimpia por las triangulares del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

La furia del mandamás del Monstruo Verde se desató cuando el árbitro Armando Castro señaló penal a favor de Olimpia, mismo que fue revisado con el FVS y que confirmó la falta sobre Michaell Chirinos.

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Pese a que el central lo revisó en dos ocasiones, Otero no quedó conforme con la decisión y expresó su malestar a través de su cuenta de X en la que lanzó una fuerte acusación de robo en contra de su club.

“¿Cuándo se van a cansar de robarnos?”, escribió Otero en su cuenta de X.

Esta no es la primera vez que Otero se lanza contra el arbitraje y hasta con los actuales diretivos de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) cuando ningún jugador de Marathón fue convocado para el amistoso ante Perú.

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