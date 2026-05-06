Pablo Lavallén estalla como nunca y señala al culpable más inesperado tras caer ante Olimpia: “Es un circo, todo es raro”

El DT de Marathón volvió a causar polémica con fuertes palabras que sacuden a Olimpia y hasta se picó contra la televisora.

El entrenador de Marathón Pablo Lavallén estalló en conferencia de prensa tras la derrota 2-0 ante Olimpia en las triangulares del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras y se lanzó en contra del club Merengue.

El DT argentino calificó de “penalcito” el que Armando Castro señaló a favor de Olimpia tras una falta sobre Michaell Chirinos y posteriormente confirmada por revisión en el FVS.

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Lavallén también se lanzó contra la televisora que transmite los juegos de la Liga Nacional y que también es propietaria de Olimpia, club al que él anteriormente dirigió.

El estratega sudamericano cuestionó las imágenes que recibe el FVS para la revisión de las jugadas y consideró que existe un conflicto de intereses.

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Las palabras de Lavallén

Sobre el penal a Olimpia

“La verdad, da que pensar. No sé quién apruebe las imágenes antes de decidir. ¿Quién? ¿Cómo se llama? ¿Televicentro? Ah, bueno. Qué raro que había una sola imagen nada más. La verdad, el penal, muy chiquito, muy chiquito. Pero bueno, estamos en el circo. Hay que seguir bailando. Hay que seguir bailando. Pocas imágenes, una jugada muy chiquitita, la verdad, un cruce, pero bueno, está bien, si el árbitro considera que fue penal, seguramente lo habrá visto y tendrá que decidir. Pero me parece raro que haya una sola imagen. Raro”.

“Fue muy parecido al penalcito que tuvimos el día del 3 a 2, también de Figueroa. Creo que, no sé quién fue, si a Benguché. Fue muy parecido. Penalcito, un roce, un roce”.

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Arremeta contra Olimpia y la televisora

“No podés ser juez y parte, o sos juez o sos parte. Si sos juez, no podés ser dueño de un equipo. Si yo te proveo las imágenes, yo no puedo ser el dueño del equipo. No sé cómo se llaman en leyes, pero no podés ser juez y parte.

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“Y bueno, eso es parte del circo. Lamentablemente, si te dedicás a proveer imágenes o a dar imágenes, no podés ser dueño de un equipo. Pero bueno, si acá ustedes lo… ustedes trabajan la mayoría para ese medio, o muchos, o muchos, o muchos. Tienen tantos trabajadores que hacen cambios de relator en un partido tres, cuatro veces”.

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“Entonces, hay influencias. Muchachos, ¿saben qué? Lo que no tengo es pelos en la lengua. Yo no tengo ningún pelo en la lengua. Cuando dije que había que traerle el FVS, lo dije. Y cuando dije que nosotros hicimos un gol en posición adelantada de Figueroa con Olimpia, lo dije también”.

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¿Quién maneja el circo?

“Ahora digo que estamos en un circo. Estamos en un circo que lo maneja el dueño de la televisión, que casualmente tiene un equipo, que es el más ganador de Honduras. ¿Más pistas quieren que les diga o quedó claro? ¿Quedó claro?”.

“Hay más televisoras. Bueno, que sea otra la televisora que provea la… porque yo te mando las imágenes que yo quiero. Si yo soy el uno, yo soy el que dirijo. ‘No, esta, esta no, esta no la mandes. No, esta sí, esta”.

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“Justo había una sola imagen y justo es la cámara del medio de la cancha, del centro de la cancha, la más lejana. Raro. Me parece raro, pero bueno. Miren, cuando hicimos la capacitación de este, yo pregunté quién proveía las imágenes. Me dijeron: ‘Ya está, listo’. Desde ahí ya sabía a lo que nos íbamos a tener. ¿Qué va a ser?”.