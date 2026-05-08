Saprissa juega para Alajuelense: la inesperada condición para cerrar al reemplazante de Machillo Ramírez

Mientras el Torneo Clausura 2026 se define entre los cuatro semifinalistas, la directiva de Liga Deportiva Alajuelense, eliminada de forma prematura, trabaja en la elección del entrenador que tendrá la difícil tarea de suceder al laureadísimo Óscar Ramírez.

Ya no es ningún secreto que el principal apuntado por los manudos es José Saturnino Cardozo, el estratega que llevó al Municipal Liberia a ser la gran revelación del campeonato. Los Coyotes visitarán al Deportivo Saprissa este domingo en La Cueva con la ilusión de dar el gran golpe, luego de igualar 1-1 en el choque de ida disputado en el Edgardo Baltodano.

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Saprissa podría definir al reemplazante del Macho

Este viernes, el periodista Daniel Murillo reveló para la cadena ESPN Centroamérica que Cardozo ya está al tanto del interés manudo (así como de la intención de Liberia de renovarlo), pero pidió congelar cualquier negociación hasta superar las semifinales.

“Hay dos escenarios para el domingo: Liberia pasa o se queda en el camino“, explicó Murillo. “Si Liberia pasa, LDA tomará su plan B o C de nuevo estratega, que no será costarricense y se habla ya de un sudamericano y de un español que está en la segunda división del fútbol europeo“.

En cambio, si el Monstruo elimina a Liberia, el panorama se aclara para los intereses de Alajuela: “Si pasa la eliminación de Liberia, José Saturnino Cardozo es el principal candidato para los rojinegros y le harían una propuesta ya más formal para intentar seducirlo“. En resumen, la Liga necesita una victoria tibaseña para poder avanzar por su candidato ideal.

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Saturnino Cardozo rechazó ofertas mundialistas

Además, Murillo reveló que en Alajuela gusta mucho el hecho de que Cardozo haya rechazado recientemente dos ofertas de cadenas de televisión para desempeñarse como comentarista durante la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

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El entrenador decidió no ir al Mundial con el objetivo de firmar un contrato en Costa Rica (sea cual sea) y comenzar a trabajar de inmediato. “Esto lo ha aceptado la Liga y lo ha visto con buenos ojos porque el proceso no puede esperar. La directiva está apuntando a que a finales de la próxima semana tengan el banner de bienvenida para su nuevo entrenador y que de esa manera comience a zanjar el armado de la planilla. Creo que estamos a días de que se conozca quién será el nuevo técnico“, concluyó Murillo.

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Fecha y hora del duelo que puede definir al DT de LDA

El cuadro de Hernán Medford recibirá a Municipal Liberia en su fortaleza, el estadio Ricardo Saprissa, este domingo 10 de mayo a partir de las 4:00 p.m. (hora de Costa Rica).

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En síntesis

José Saturnino Cardozo pidió tiempo hasta que terminen las semifinales del Clausura 2026.

Si Liberia avanza, Alajuelense buscará un plan B (un uruguayo o un español de segunda división); si queda fuera, irán por el paraguayo.

El duelo que podría definir al nuevo DT rojinegro será este domingo 10 de mayo a las 4:00 p.m., cuando el Saprissa de Hernán Medford reciba a Liberia tras el 1-1 en la ida.