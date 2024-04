Jorge Benguché no la está pasando bien con el Bellinzona de Suiza

Jorge Benguché se convirtió en legionario hace unos meses luego de unirse a las filas del Bellinzona de Suiza, aunque con el pasar del tiempo su protagonismo ha venido de menos a más y actualmente está viviendo un mal momento, incluso ya ni es tomado en cuenta por su entrenador.

El toro está pasando una nueva aventura en el futbol del viejo continente, pero tal como sucedió en otras ocasiones, no ha podido consolidarse y ahora está teniendo un mal paso en la segunda división del balompié helénico, por lo que no se duda que sus días estén contados en el club.

Benguché sin protagonismo

El delantero de Honduras apenas ha tenido participación con el equipo, al ser parte de siete partidos y en estos suma un total de 328 minutos, pero lamentablemente para sus aspiraciones todavía no sabe que es anotar y esto también ha colmado la paciencia del entrenador.

Benguché no ha podido hacer goles en lo que va del año luego de su llegada a Suiza, por lo que se espera que a final de temporada vuelva a cambiar de aires y no se descarta que nuevamente defienda los colores de Olimpia de la Liga Nacional de Honduras.

Al margen

Jorge Benguché no cuenta con la confianza del entrenador, una muestra de eso es que no tiene minutos desde el 9 de marzo cuando fue parte del partido ante el Stade Nyonnais en el que apenas participó y en los tres últimos partidos no ha ni entrado en las convocatorias.

El club no ha dado una postura oficial sobre el toro, en el que se esperaría saber si todo se debe a una molestia física que le imposibilite jugar, es por eso que todo parece ser que es decisión técnica ante su bajo rendimiento.

