El mercado de pases sigue para los equipos hondureños y ahora la noticia llega desde uno de los grandes del fútbol catracho. Es que Jorge Benguché podría marcharse al exterior, convirtiéndose en una sensible baja para Olimpia de cara a lo que será el 2024, año donde defienden el título a nivel local.

Los fans del león sin dudas lamentan la partida de su jugador, pero a la vez comprenden que se trata de una chance única para él, no solamente desde lo futbolístico, sino también desde lo económico, con una oferta que podría ser superadora.

Quien también lo entendió de esa manera es el propio entrenador del actual campeón de Honduras, Pedro Troglio. “Me dijo que aprovechara la oportunidad” habría sido lo que el estratega argentino le dijo a Benguché según el mismo explicó.

La oferta del fútbol europeo

La oferta que llegó por el actual jugador de Olimpia proviene del fútbol europeo. Aunque no tristemente de una de las principales ligas, sí se trata de un país cuya selección y liga están bastante bien ubicadas en el plano internacional, por lo que sería una gran posibilidad.

En concreto, quienes se interesaron por hacerse con los servicios del catracho son un club de la segunda división de Suiza, Associazione Calcio Bellinzona. Allí Jorge Benguché podría iniciar su tercer ciclo en el extranjero.

¿Qué comentó Benguché?

“No se ha confirmado, pero la negociación va muy avanzada, me emociona la idea de poder salir y hacer las cosas de la mejor manera, porque en las dos ocasiones anteriores no se dio como uno quería, tuve muy buenas experiencias en Uruguay y Portugal pero ahora me ilusiono con este nuevo reto” comenzó diciendo el Benguché.

Y agregó: “El club Calcio Bellinzona es el que me ha ofrecido la oferta concreta, hay otros equipos interesados, pero por el momento es la más atractiva, me da cosa poder irme, dejar mis compañeros, lo importante es que Pedro Troglio se acercó a mí, siempre nos habla a muchos, me dijo que si se da la oportunidad sepa aprovecharla”.