Benguché: “Cuando andas mal, no sos el peor y cuando andas bien, no sos el mejor

Olimpia emprendió la tarde de hoy su viaje rumbo a México, donde el martes estará enfrentando a Atlas en el juego de vuelta de la Liga de Campeones de la Concacaf en el que buscará cuidar su ventaja de 4-1 y en el que Jorge Benguché dio sus sensaciones acerca del compromiso.

“Vamos tranquilos con la mentalidad de que podemos hacer un buen partido y queremos hacer las cosas bien. Vamos con la mentalidad de luchar, sabemos que va ser un partido muy complicado, pero vamos a tratar de sacar el resultado que nos favorezca”, dijo Benguché.

Además, el atacante dio su punto de vista sobre su doblete en el duelo de ida, en el que también resaltó su rendimiento. Benguché aprovechó para hablar de su buen inicio del 2023, pero también para mandar un mensaje a sus críticos, luego que en años anteriores las cosas no salieran como se esperaba.

“Gracias a Dios tuve una gran noche y en parte se lo debo al equipo porque esa es la clave, las ganas y el ímpetu que se mostró. El respaldo del cuerpo técnico y los compañeros ha sido elemental. El trabajo ha sido importante, la perseverancia y las ganas de salir adelante”, mencionó.

“Siempre tuve esa mentalidad que cuando andas mal, no sos el peor y cuando andas bien, no sos el mejor. No manejo tanto el asunto de los malos comentarios. Mi mentalidad es fuerte y supe manejar todo”, finalizó.