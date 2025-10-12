Ante los ojos de FIFA: Honduras recibe dura sentencia antes de enfrentar a Haití y el campeón del mundo que está involucrado

La selección de Honduras sueña con volver a una Copa del Mundo luego de mucho tiempo sin hacerlo, la Bicolor clasificó por última vez a Brasil 2014, desde entonces no tocó territorio mundialista.

En Rusia 2018 se quedó en la antecela con Jorge Luis Pinto, perdieron en el repechaje ante Australia. Un golpe que suposo caer en realidad a la escuadra catracha.

Camino a Qatar 2022 fue peor, quedaron últimos en la Eliminatoria de Concacaf. Ni Fabián Coito y menos Bolillo Gómez pudieron evitar una catástrofe que impactó mucho al país.

Para este proceso de 2026 se le dio la confianza a Reinaldo Rueda, entrenador que los llevó a un Mundial después de 28 años en Sudáfrica 2010 y que tiene a toda Honduras soñando con volver. Eso sí, han recibido una sentencia.

¿Qué sentencia recibió la selección de Honduras camino al Mundial 2026?

Lo que pasa es que la Bicolor está involucrada en un top de selecciones que disputaron al menos dos Mundiales y suman más tiempo sin jugar uno.

La escuadra catracha suma 11 años sin clasificar hasta ahora y entre los nombres encontramos a una campeona del mundo, Italia.

Curiosamente la cuatro veces ganadora de un Mundial, tiene la misma cantidad de tiempo que Honduras y no clasifica a una justa desde 2014, algo que llama poderosamente la atención.

“La Azzurra” no ha visto la luz al final del túnel, pero quiere estar en el Mundial 2026, al igual que Honduras. Si ambas clasifica romperían una racha mala.

La que tiene más años sin ir es El Salvador con 43, desde España 82 no regresaron a una Copa del Mundo y el camino se les ha mostrado turbio en estas mismas Eliminatorias, por ahora están fuera.

