La Liga Deportiva Alajuelense no logró meterse entre los cuatro mejores del Clausura 2026 y finalmente no jugará las semifinales que comenzarán este fin de semana. El León cayó en su visita contra Liberia y tampoco recibió la ayuda que esperaba de Guadalupe.

Ante esta eliminación, el conjunto rojinegro trabajará las próximas dos semanas sin competencia y luego la planilla tendrá vacaciones. Pese a que el Torneo Apertura 2026 se pondrá en marcha después de la Copa del Mundo, en la Liga ya piensan en el mercado de fichajes.

Doryan Rodríguez sería el primer refuerzo de Alajuelense para el Apertura 2026

Según la información del periodista Ferlin Fuentes, el primero que podría arribar a Alajuelense en el próximo mercado es Doryan Rodríguez. El delantero pertenece a la Liga y se encuentra actualmente cedido en Puntarenas, donde ya no tendrá actividad en este semestre.

Doryan volvería a LDA.

El delantero nacido en San José está a préstamo hasta fin de año, pero el León podría repescarlo debido a su buen rendimiento en el campeonato nacional. En 15 partidos jugados, anotó cinco goles. El jueves pasado le marcó a Alajuelense y este domingo hizo lo propio con Saprissa.

Rodríguez consiguió en Puntarenas la continuidad que Machillo Ramírez no le pudo dar en Alajuelense. En el Apertura 2025, apenas acumuló 317 minutos. En este campeonato nacional, triplicó la cantidad de tiempo. En total fueron 928′.

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Doryan ocuparía el lugar que dejará José Alvarado. El delantero de 28 años, según agregó el periodista mencionado anteriormente, no seguirá en la institución manuda y volvería a Sarchí.

En resumen

Alajuelense quedó eliminado del Clausura 2026 tras perder contra Liberia y no jugará semifinales.

quedó eliminado del Clausura 2026 tras perder contra y no jugará semifinales. El delantero Doryan Rodríguez podría ser repescado tras anotar cinco goles en quince partidos con Puntarenas .

podría ser repescado tras anotar cinco goles en quince partidos con . José Alvarado dejará el club para volver a Sarchí en el próximo mercado de fichajes.