Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mercado de fichajes

Alajuelense ya piensa en el mercado de fichajes: éste sería su primer refuerzo para el Apertura 2026

La Liga se mueve rápido para dejar atrás la eliminación temprana en el Clausura 2026.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
Los manudos toman decisiones.
© Prensa AlajuelenseLos manudos toman decisiones.

La Liga Deportiva Alajuelense no logró meterse entre los cuatro mejores del Clausura 2026 y finalmente no jugará las semifinales que comenzarán este fin de semana. El León cayó en su visita contra Liberia y tampoco recibió la ayuda que esperaba de Guadalupe.

Ante esta eliminación, el conjunto rojinegro trabajará las próximas dos semanas sin competencia y luego la planilla tendrá vacaciones. Pese a que el Torneo Apertura 2026 se pondrá en marcha después de la Copa del Mundo, en la Liga ya piensan en el mercado de fichajes.

Doryan Rodríguez sería el primer refuerzo de Alajuelense para el Apertura 2026

Según la información del periodista Ferlin Fuentes, el primero que podría arribar a Alajuelense en el próximo mercado es Doryan Rodríguez. El delantero pertenece a la Liga y se encuentra actualmente cedido en Puntarenas, donde ya no tendrá actividad en este semestre.

Doryan volvería a LDA.

Doryan volvería a LDA.

El delantero nacido en San José está a préstamo hasta fin de año, pero el León podría repescarlo debido a su buen rendimiento en el campeonato nacional. En 15 partidos jugados, anotó cinco goles. El jueves pasado le marcó a Alajuelense y este domingo hizo lo propio con Saprissa.

Rodríguez consiguió en Puntarenas la continuidad que Machillo Ramírez no le pudo dar en Alajuelense. En el Apertura 2025, apenas acumuló 317 minutos. En este campeonato nacional, triplicó la cantidad de tiempo. En total fueron 928′.

Publicidad

Doryan ocuparía el lugar que dejará José Alvarado. El delantero de 28 años, según agregó el periodista mencionado anteriormente, no seguirá en la institución manuda y volvería a Sarchí.

En resumen

  • Alajuelense quedó eliminado del Clausura 2026 tras perder contra Liberia y no jugará semifinales.
  • El delantero Doryan Rodríguez podría ser repescado tras anotar cinco goles en quince partidos con Puntarenas.
  • José Alvarado dejará el club para volver a Sarchí en el próximo mercado de fichajes.
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Limpieza en Alajuelense: las primeras dos salidas tras la eliminación
Costa Rica

Limpieza en Alajuelense: las primeras dos salidas tras la eliminación

De nuevo en la élite de Europa: Jeyland Mitchell consigue lo que estaba buscando
Costa Rica

De nuevo en la élite de Europa: Jeyland Mitchell consigue lo que estaba buscando

Las 3 figuras que saldrían de Saprissa si se pierde la 41
Deportivo Saprissa

Las 3 figuras que saldrían de Saprissa si se pierde la 41

Entre la Serie A y la Bundesliga: el fichaje de Dereck Moncada por el FC Lugano da un giro impensado
Honduras

Entre la Serie A y la Bundesliga: el fichaje de Dereck Moncada por el FC Lugano da un giro impensado

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo