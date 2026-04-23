“Está en el contrato”: Gato Canales revela la condición que siempre deben firmar los jugadores de Motagua y que involucra a Olimpia

En el universo del fútbol profesional, los contratos suelen ser documentos áridos, repletos de terminología legal sobre derechos de imagen, primas por objetivos y rescisiones millonarias.

Sin embargo, en el seno del Fútbol Club Motagua, la rivalidad con el Olimpia trasciende lo deportivo para quedar sellada en papel legal, convirtiéndose en una obligación contractual que cada jugador debe firmar antes de saltar al césped.

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Esta revelación, que ha sacudido los cimientos de la opinión pública deportiva en Honduras, corrió a cargo de una voz autorizada en el nido de las águilas: Ricardo “El Gato” Canales. El exguardameta, figura del club, desveló detalles inéditos sobre las condiciones que rigen el compromiso de los futbolistas con la institución azul.

Lo que firma cada jugador de Motagua en su contrato

Durante su participación en el podcast “La Dinastía de los Palacios”, Canales rompió el hermetismo que suele rodear los acuerdos internos de los clubes.

Según el exportero, el contrato de Motagua no solo exige la excelencia deportiva o la búsqueda del campeonato, sino que identifica con nombre y apellido al enemigo público número uno.

“El rival a vencer es Olimpia. Rivales son todos, y al final el objetivo era ser campeón. Pero en Motagua es diferente; hasta en el contrato te especifica: no andar en moto y ganarle al Olimpia. Está por escrito”, sentenció Canales.

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Esta cláusula de “antirrivalidad” revela una gestión institucional donde el orgullo regional se equipara a las normas de seguridad física de los atletas. La prohibición de conducir motocicletas —una medida estándar para evitar lesiones por accidentes— comparte renglón con la obligación moral y profesional de derrotar al conjunto “merengue”.