“En Honduras es peor y sí van a FIFA”: desde Costa Rica sorprenden con la renuncia de Jeaustin Campos

La renuncia impulsiva de Jeaustin Campos como entrenador de Real España por polémica arbitral tras la derrota ante Choloma ha llegado hasta Costa Rica, desde donde atizaron contra el arbitraje hondureño.

Fue durante el programa Estadio de TD+ dirigido por el periodista Gustavo López, donde analizaron lo ocurrido y recordaron que Campos ya ha tenido diversas confrontaciones con los árbitros.

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“Ya Jeaustin ha tenido varias confrontaciones por los malos arbitrajes que no solo son aquí para que usted vea. En Honduras es peor, hay muy malos árbitros”, lanzó Gustavo López.

Las palabras del comentarista fueron apoyadas por Juan Carlos Solano, quien aseguró no entender cómo los árbitros hondureños, salvadoreños y chapines son considerados pese a su nivel.

“Qué raro que los de Honduras, El Salvador y Guatemala sí van a Concacaf, sí van a FIFA”, soltó Juan Carlos Solano.

Las palabras de los comunicadores ticos llegan un día después que la FIFA anunciara los árbitros centroamericanos que estarán en el Mundial de 2026 y en los que destacan tres hondureños.

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La situación de Jeaustin Campos

Mientras tanto, la directiva de Real España sostiene reuniones extendidas para resolver el futuro del entrenador tico que de momento se mantiene firme en su decisión y no se presentó al entrenamiento de este viernes.

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Con Campos en el banquillo, Real España es líder del Clausura 2026 en el que ha sumado 30 unidades, un punto más que Motagua.