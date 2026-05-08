En Honduras confirman el interés de Alajuelense por Jeaustin Campos con una frase que retumba en Costa Rica: “Lo andan buscando”

Desde Honduras se ha hablado del interés que existe de la Liga Deportiva Alajuelense en el técnico Jeaustin Campos.

Justo después de que Caros Vela, gerente deportivo de Alajuelense, se pronunció sobre una posible llegada de Jeaustin Campos, en Honduras ha surgido una nueva información del técnico tico.

Vela confirmó que no está siendo contemplado como una de las opciones, pero desde suelo catracho ha cambiado todo cuando el presidente de Real España, Elias Burbara dio a conocer detalles.

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Burbara aseguró que “siempre lo andan buscando”, asegurando que cuando La Máquina se hace el mismo scouteo en la región.

En Real España saben que Jeaustin siempre va a ser opción en Costa Rica, pero confían en que el tico es el indicado para que los lleve por fin a la Copa 13 que se les ha resistido desde 2017.

Jeaustin Campos tiene contrato hasta mayo de 2027 por lo que Burbara quiere que lo cumpla, ya que su trabajo en Honduras los tiene satisfechos.

Todo lo que dijo Elias Burbara de Jeaustin Campos

¿A Jeaustin siempre se lo quieren sacar? Cada vez que viene un equipo tico o alguien está libre ahí, suena. El último en hacerlo fue la Liga Deportiva Alajuelense, que se quedó sin entrenador tras la salida del Machillo Ramírez.

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“Me preocuparía si nadie lo quisiera. Eso te da un termómetro de que es un técnico reconocido en la región. Siempre lo andan buscando y pasa lo mismo. En el caso de Real España, cuando nos hemos quedado sin técnicos y hacemos el típico scouteo en la región, la lista de nombres reconocidos siempre es limitada y poca. Entonces, siempre son los mismos nombres los que andan en el ambiente y es algo natural”, dijo Elias Burbara, presidente de Real España, en una entrevista con diario Diez.

“Si él no tuviera el recorrido que tiene, si no estuviera dando los resultados que está dando, aunque falta obviamente la cereza en el pastel, falta el título, la gente no vería que está en una semifinal centroamericana o que ganó las vueltas regulares. Entonces, son termómetros que la gente ve y, obviamente, va a ser del interés de todos los equipos grandes de Centroamérica cada vez que se quedan sin técnico”, agregó.

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¿Y si no es campeón?: “No quiero meter presiones ni tampoco quiero estar muy blando; no quiero estar en ninguno de los dos extremos. Jeaustin vino para ser campeón, ese es el objetivo número uno. Por otro lado, he mantenido un contrato largo con él para que esos objetivos o su trabajo no dependan de un resultado o de un objetivo puntual. Jeaustin tiene contrato hasta mayo del otro año y confiemos en que el hombre va a cumplir su contrato hasta acabar; le quedan dos torneos más”.

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Si Alajuelense lo quiere sacar debe pagar la cláusula de salida, pero en La Máquina están contentos con el trabajo realizado por el entrenador tico de 54 años.

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“Estamos contentos con él, estamos contentos con la forma en que Real España está jugando. Hicimos 40 puntos ahorita. Entonces, son termómetros que nos dan la confianza de que vamos por buen camino. Obviamente falta esa cereza en el pastel, falta el título, y sin el título todo eso no va a valer de mucho”.

O sea que, si no lo logra ahora mismo, ¿quiere decir que tendría dos oportunidades más?: “En papel, sí. Obviamente hay presiones, obviamente muchas cosas van a cambiar en el verano y ojalá todos esos cambios vengan con un título sobre la mesa, porque así todos esos cambios se van a poder hacer de forma más relajada”.

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Elias Burbara confia en que Jeaustin Campos se quede mucho tiempo en Honduras. Foto: El Heraldo.

¿No va a depender de lo que pase con Real España algo con Jeaustin Campos?: “No, creo que no. Hay un contrato de por medio, obviamente. El plan es que, si nosotros firmamos ese contrato largo, no era para romperlo; si no, de entrada lo hubiéramos firmado solo por un año. Si él tiene todo este tiempo de trabajo es porque estamos confiando en lo que está haciendo y ya el trabajo, honestamente, está hecho. El equipo juega muy bien, juega de forma automática prácticamente. Más bien lo que toca ahora es cuidar ese trabajo y no botarlo a la basura”.

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Y cerró: “Así que, más bien, la estrategia va enfocada a limpiar un poquito las toxinas en el ambiente, a alivianar el equipo, a fortificarlo y simplemente empezar a mostrar a todos esos jugadores de fuerzas básicas que vienen y que vienen en buen suceso”.