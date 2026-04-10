Exorbitante: este es el salario que Jeaustin Campos deja atrás al renunciar como DT de Real España

El jueves 9 de abril de 2026 quedará marcado como el día en que la paciencia de Jeaustin Campos llegó a su límite absoluto. Tras la dolorosa y polémica derrota de 3-2 ante el Club Deportivo Choloma, el estratega costarricense decidió ponerle punto final a su etapa como director técnico del Real España, presentando una renuncia de carácter irrevocable.

La salida del entrenador no fue para nada silenciosa. Tras sufrir dos expulsiones en su equipo y ver cómo el rival anotaba el gol del triunfo en una jugada cargada de polémica, Campos perdió los estribos, tiró al suelo la tarjeta del FVS (Football Video Support) y terminó siendo expulsado.

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“Mi dignidad y mi prestigio valen más que situaciones como esta”

“Les acabo de decir a los jugadores que no voy a continuar en el Real España. Mi dignidad y mi prestigio valen más que situaciones como esta“, disparó el DT ni bien finalizó el partido, ante los micrófonos de la zona mixta.

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Acusando a la cúpula del fútbol hondureño, el ídolo del Deportivo Saprissa sentenció que no estaba dispuesto a ser “un arlequín” y calificó el torneo como “un circo romano”, dando un paso al costado del equipo aurinegro justo cuando estaban peleando el liderato del Torneo Clausura.

¿Cuánto ganaba Jeaustin Campos en Real España?

La defensa de su orgullo deportivo no le saldrá nada barata a Jeaustin Campos, quien decidió sacrificar un dineral para alejarse de las polémicas extra futbolísticas que denunció.

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Según pudimos conocer en Fútbol Centroamérica, Jeaustin Campos y su cuerpo técnico percibían un salario de aproximadamente 25 mil dólares mensuales. Real España desembolsa esa suma total, y Jeaustin Campos (como líder) es quien se lleva la tajada más grande (probablemente unos 15 o 18 mil dólares), mientras que el resto se divide entre sus colaboradores.

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Esta cifra lo posicionaba indiscutiblemente como uno de los sueldos más elevados de toda la Liga Nacional de Honduras. Pese a la jugosa suma asegurada a fin de mes, para el tico pesó más su tranquilidad y su prestigio.

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En síntesis

Jeaustin Campos dejó de ser el DT del Real España tras perder 3-2 ante Choloma, estallando contra el arbitraje y asegurando que la liga hondureña es un “circo romano”.

El cuerpo técnico encabezado por Campos cobraba alrededor de $25,000 dólares mensuales.

El técnico aseguró que su prestigio vale más que seguir aguantando “injusticias” en la cancha.