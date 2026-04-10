Jeaustin Campos fuera de Real España: el técnico que tomará el club luego de la renuncia del técnico tico

Jeaustin Campos se mantiene firme en la postura de renunciar al cargo como entrenador de Real España y este día ni él ni su asistente técnico se presentaron para dirigir el entrenamiento del cuadro aurinegro.

De acuerdo con la información del periodista Álvaro de la Rocha, la directiva del club hondureño ya calendarizó una reunión con el DT para definir oficialmente su futuro.

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“Campos Madriz no dirigió el entrenamiento de este día. Ni Viegas, ni él se hicieron presentes para comandar la práctica”, escribió el comunicador en su cuenta de X.

De la Rocha, señala que la dirigencia del club mantiene la idea que los cambios se deben realizar a partir de junio y que respetarán la decisión del estratega si decide continuar o no con el equipo.

“La reunión con los dirigentes ya está calendarizada, ahí le preguntarán si mantiene su decisión. Desde los altos manos catedráticos sostienen que los cambios se deben hacer, y harán, en junio. No antes, pero respetarán la decisión del DT si decide marcharse”, agregó.

El sustituto del DT

Ante el extremo escenario de la marcha de Jeaustin Campos, el entrenador que asumiría en el banquillo de “La Máquina” sería Mauro Reyes, quien ha venido formando parte del cuerpo técnico.

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Mauro Reyes es uno de los asistentes de Jeaustin Campos en Real España. Foto: Grupo Opsa.

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“Si campos no continúa, el final del torneo lo dirigirá Mauro Reyes”, cerró.

Hasta el momento, no existe una comunicación oficial del club, pero se espera que en las próximas horas se dé a conocer la continuidad o la marcha del DT tico.

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