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Olancho FC sigue con la barrida: despiden al DT Jhon Jairo López y el club ya tiene al sustituto

Los Potros siguen con la barrida en su plantel y hoy ya cobró como víctima a Jhon Jairo López, pese a que tenía contrato con el club.

José Rodas

Por José Rodas

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Jhon Jairo López tenía contrato con el club, pero la dirigencia tomó una decisión final. Foto: La Prensa.
Jhon Jairo López tenía contrato con el club, pero la dirigencia tomó una decisión final. Foto: La Prensa.

La sacudida en el plantel del Olancho FC está barriendo con todos. La directiva de Los Potros tomó la decisión de despedir al entrenador colombiano Jhon Jairo López de cara a la próxima temporada.

El cuadro olanchano hizo oficial la salida del DT sudamericano, quien tenía contrato hasta diciembre de 2026, pese a eso, la dirigencia rescindió su contrato y acabó con su etapa.

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Con López en el banquillo, el Olancho FC quedó en cuarto lugar del Clausura 2026 en las vueltas regulares y permitiéndoles un cupo en las triangulares finales. En esa etapa se ubicaron en el grupo B, perdió dos juegos de local y terminó siendo tercero por debajo de Génesis PN.

El estratega sudamericano apenas alcanzó estar cinco meses en el club tras haber llegado procedente del Victoria de La Ceiba.

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Ya tienen al sustituto

Información revelada por Deportes TVC, indica que la directiva del Olancho FC ya eligió al sustuito de Jhon Jairo López y se trata de un entrenador de la casa que ha estado dirigiendo en reservas.

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Se trata de Wilson Obed Molina, quien ya ha formado parte del cuerpo técnico del equipo cuando el principal era Humberto Rivera.

Molina también ya tuvo un paso como el entrenador del club de forma temporal cuado se dio la salida de “Beto Cholo” en 2023.

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Wilson Obed Molina sería el nuevo DT de Olancho FC. Foto: Deportes TVC.

Wilson Obed Molina sería el nuevo DT de Olancho FC. Foto: Deportes TVC.

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