Jeaustin Campos es sentenciado luego de pelearse con los aficionados de Real España y Motagua celebra

Jeaustin Campos protagonizó un momento polémico en el fútbol de Honduras luego de un enfrentamiento verbal con los aficionados de Real España, tras la victoria 2-1 sobre el Génesis Policía en la jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

La Máquina es líder, pero el estratega tico no soportó las críticas provenientes de ciertos sectores de la gradería, donde algunos hinchas no están conformes con su trabajo y las decisiones que toma.

ver también “Usted está drogado”: nuevos videos de Alejandro Bran escandalizan a Costa Rica y complican al jugador de Alajuelense

En conferencia de prensa, Jeaustin Campos aseguró que uno de los motivos por los cuales Real España no ha sido campeón desde 2017 es la negatividad que transmiten estos aficionados del club.

Ahora, el entrenador ha recibido una mala noticia justo antes de un duelo clave en la jornada 14. Real España se enfrentará a Motagua como visitante, y uno de los pilares de su sistema de juego se ha caído.

Real España pierde a una de sus figuras

“Malas noticias para Real España: Jack Jean-Baptiste se perderá el partido ante Motagua este fin de semana en Tegucigalpa.

El volante de contención recibió su cuarta tarjeta amarilla ante Génesis PN y, por acumulación de amonestaciones, deberá cumplir suspensión. Una baja sensible”, informó el periodista Álvaro de la Rocha.

Publicidad

Publicidad

ver también “Cruce subido de tono”: la polémica que rodea a Jeaustin Campos en Honduras y que sorprende a Costa Rica

Con esta ausencia, Real España no podrá contar con Jack Jean-Baptiste, uno de los fijos en el esquema de Campos. El partido se jugará el domingo 22 de marzo a las 5:15 p.m. en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

Tweet placeholder