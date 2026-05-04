“Me preocupa”: Thomas Christiansen enciende las alarmas en Panamá a 38 días del Mundial 2026

Thomas Christiansen sabe muy bien que la Selección de Panamá deberá competir a su máximo nivel para lograr grandes cosas. Con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, el técnico danés no está del todo conforme con la preparación previa.

El estratega de los Canaleros se mostró intranquilo por cómo llegarían varios de los seleccionados al Mundial 2026. Y es que varios futbolistas no tendrán el ritmo esperado para medirse ante selecciones de gran jerarquía como Inglaterra y Croacia.

Thomas Christiansen se preocupa por los jugadores que llegan sin ritmo al Mundial 2026

“Me preocupa más el corto del ritmo que se puede tener, porque tenemos situaciones de varios jugadores que están lesionados o han salido de una lesión, pero todavía tenemos tiempo“, declaró Christiansen en una entrevista con Panamá América.

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Sin embargo, entiende que todavía falta para el inicio del Mundial. Exactamente quedan 38 días para el partido inaugural y 44 para el debut de Panamá el próximo 17 de junio contra Ghana, encuentro en el que se jugarán gran parte de la posible clasificación.

“Me gustaría tener a los jugadores que compitan hasta el último día en sus ligas y luego nosotros darles el descanso que cada jugador necesite. Hay algunos que necesitan más tiempo que otros, y hay algunos que no pueden permitirse tener descanso, porque justamente vienen de una lesión“, explicó el técnico sobre lo que desea.

Uno de estos casos es el de Fidel Escobar, quien viene de una larga lesión en la zona lumbar. El del Saprissa estaba recuperando su nivel, pero fue sancionado por tres jornadas. Ayer cumplió la primera y el domingo próximo la segunda. Si el Monstruo Morado avanza a la final, recién volverá para la vuelta.

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En síntesis