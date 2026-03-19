Jeaustin Campos se peleó en Honduras y deja la frase más lapidaria que agita a Costa Rica con su regreso: “Por eso no ha sido campeón”

Real España es líder en Honduras tras su victoria 2-1 frente a Génesis Policía en la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Jeaustin Campos ofreció una conferencia de prensa y dejó una de las frases más contundentes después de un conflicto con algunos aficionados de La Máquina.

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“Me queda clarísimo por qué este equipo no ha sido campeón durante tanto tiempo”, dijo Campos, refiriéndose a los hinchas que solo van al estadio a criticar.

También mencionó un episodio que no le gustó para nada: “Va a entrar un jugador y vamos ganando 2-0. No ha puesto un pie en la cancha y ya empiezan a gritarle improperios”, expresó. En ese mismo tono, utilizó la ironía para referirse a ese sector de la grada: “No sé si de repente hay que subirle el precio a las cervezas para que no se pongan un poquito más histéricos”.

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“A mí me parece que lo he dicho en reiteradas ocasiones y no me canso de decirlo. O sea, si van a venir, que vengan a apoyar. Me queda clarísimo por qué este equipo no ha sido campeón durante tanto tiempo, hay demasiadas vibras negativas: compañeros de ustedes, periodistas que dicen ser de Real España, la afición, exdirectivos. Hay un bagaje de malas vibras que eso es un yunque. Yo, la verdad, nunca lo he visto en mi vida y de verdad me duele mucho. Yo les decía: ‘Mirá, el escudo que vas a tener lo tengo yo’. Ganamos, ¿cuál es el problema? Va a entrar un jugador, vamos ganando 2-0. No ha puesto un pie en la cancha y ya empiezan a gritarle improperios a él y a mí, por ponerlo, y empieza el cinismo. O sea, que no vengan, de verdad que no vengan. Creo que me queda clarísimo que mucha de esta mala vibra que está en el estadio, entre propios y extraños, tiene mucha influencia. No soy brujo ni nada de eso, pero ustedes saben que yo siempre agradezco a Dios, y hoy también, pero son cosas que realmente dañan al muchacho, dañan al jugador.”

“No sé si en otros estadios se verá, a mí me da pena, me da vergüenza con mi equipo. Ojo, es un sector que llega ahí, no sé si de repente hay que subirle el precio a las cervezas para que no se pongan un poquito más histéricos y así hacemos negocio, pero no es justo para los chicos que están haciendo un buen trabajo. Estamos ahí en la cima, como equipo, y los jóvenes que entran… no es justo que haya francotiradores allá afuera. No, yo no dije ‘chacras’, pero las malas vibras… ojalá fueran chacras. Son las malas vibras que uno percibe de la gente, ya te dije, de todos los integrantes que han estado. Si vienen aquí, que vengan a apoyar, que sea una verdadera fiesta. Ahora, si de repente las cosas no fueron bien, si perdemos o hicimos un mal partido, bienvenidas sean las críticas, no hay problema, pero un jugador que no ha entrado…”

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“A mí no me importa, yo tengo piel de lagarto, eso no me afecta, pero sí me da pena, pena ajena. Bueno, pena ajena, es pena por mi equipo, por los que llegan. Hay cuatro o cinco pelagatos, pero no voy a generalizar. La afición en general se porta bastante bien, pero desafortunadamente son esos personajes los que están ahí, detrás del banco, y son los que más se oyen. Pobrecitos los muchachos.”

Real España tiene 25 puntos y es líder en Honduras, pero cierto sector de la afición no está contento con Jeaustin Campos. A pesar de tener contrato, si no llega a ganar el Clausura 2026, su puesto podría ponerse en juego y él podría regresar a Costa Rica.

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