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“250 lempiras”: Dereck Moncada revela la increíble razón por la que no fichó con Motagua en Honduras

El delantero de 18 años recordó que estuvo cerca de fichar por Motagua, pero 250 lempiras lo alejaron del Ciclón Azul.

José Rodas

Por José Rodas

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Dereck Moncada contó que iba a formar parte de Motagua antes que Olimpia. Foto: itsurregophotos.
Dereck Moncada contó que iba a formar parte de Motagua antes que Olimpia. Foto: itsurregophotos.

Dereck Moncada es en la actualidad el jugador hondureño con mayor proyección en el fútbol; en menos de cuatro meses en el Inter de Bogotá de Colombia, ahora el jugador se marchará al Lugano de Suiza.

Moncada, originario de Talanga, Francisco Morazán, recordó sus inicios en el fútbol y reveló que estuvo cerca de fichar por el Motagua, pero 250 lempiras lo alejaron de esa posibilidad.

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Así lo dio a conocer en una entrevista con Joel Valeriano, en la que explicó que en un amistoso disputado en Cantarranas, Dereck anotó doblete a las categorías menores de Motagua, logrando llamar la atención del entrenador azul.

El relato de Dereck Moncada

“Bueno, déjame decirte que yo iba a pertenecer a Motagua. Y hubo un amistoso ahí en el pueblo de Cantarranas, cerca de Cantarranas, llamado Naranjal. Se jugó un amistoso y yo, si no mal recuerdo, metí dos goles. Le gusté al técnico de Motagua, quien habló con mi abuelo, porque siempre era el que me llevaba a los partidos. Le dijo que le gustaba cómo jugaba y que quería contar conmigo para el próximo partido, que era un día sábado. Entonces mi abuelo le dijo: ‘Sí, yo te entrego los papeles el lunes’. Se los entregó, pero yo seguía con el equipo de Cantarranas”, comenzó contando el delantero de la Selección de Honduras.

Moncada recordó que llegó el día del partido, pero él no recibió la llamada de Motagua. Su abuelo, Mario Moncada preguntó por qué el jugador no fue considerado, pese a que ya habían manifestado interés.

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Llegó el día sábado y no me dijeron nada de que podía ir a jugar. Mi abuelo llamó y preguntó cómo estaba la situación, por qué no jugué ese partido si él quería contar conmigo. Y le dijeron que no tenían el dinero para poder inscribirme en esa categoría, que eran 250 lempiras“, contó.

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Dereck Moncada sumó 5 goles y dos asistencias con el Inter de Bogotá. Foto: Instagram Dereck Moncada.

Dereck Moncada sumó 5 goles y dos asistencias con el Inter de Bogotá. Foto: Instagram Dereck Moncada.

Olimpia no lo pensó

Ante ese escenario, Mario Moncada se puso en contacto inmediato con Óscar “Cocli” Salgado, quien en aquel momento era el DT de las inferiore de Olimpia y que no dudó en fichar al prometedor niño.

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Ahí mi abuelo se molestó, pidió los papeles y también llamó al profesor Cocli Salgado. Le preguntó si me podía llevar y él le dijo que sí, que de inmediato lo hiciera. Le llevó los papeles y luego la dirigencia de esa categoría lo aprobó. Y desde ahí formé parte de Olimpia”, confesó.

Ahora la historia es otra, Moncada a su corta edad sumará su segunda experiencia en el fútbol del extranjero y con el objetivo puesto en las ligas top de Europa.

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