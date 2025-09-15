Javier López sorprende a todos en Honduras y confiesa que sufre un inesperado síndrome

Javier López ha generado una auténtica revolución tras su llegada a Motagua tanto dentro como fuera de la cancha.

El entrenador español ha reflotado a un equipo que parecía perdido y se ha ido ganando la confianza de su nueva afición a base de fichajes, resultados y juego.

Recientemente el DT confesó en entrevista con el periodista Juan Carlos Pineda que sufre de un trastorno que hasta el momento la mayoría desconocía.

¿Qué síndrome tiene Javier López, DT de Motagua?

López sorprendió cuando abiertamente dejó en claro qué situación atraviesa y las cualidades especiales que eso ha traído como beneficio.

“Yo tengo Asperger, tengo amplias capacidades y las personas que tenemos eso centramos todo nuestra energía en algo que nos gusta y a mí me gusta el fútbol. Entonces en lo que es el fútbol, en estudio del fútbol, y en la creación de las formas para poder llegar a desarrollar esas ideas mi cerebro distingue muy bien las cosas y va muy rápido”, detalló.

El nuevo estratega del ´Azul´ continúo detallando las fortalezas que ha ido obteniendo con su condición y cómo le saca provecho.

“Somos personas que crean un hiperfoco en algo en concreto y en mi caso eso es el fútbol. Yo voy al detalle, entiendo el detalle, desde el individuo, las conexiones entre ellos. Ese hiperfoco lo hace ir al máximo, eso es lo que caracteriza mi modelo de planteamiento”.

Otra de las situaciones que apuntó el DT fue la capacidad superior que, según él, tiene para comprender al futbolista.

“Yo miro a un jugador y ya se como se siente, están hablando ahí y usted no escucharía pero mi oído si escucha”.

Javier López sorprendió al hablar abiertamente de un tema personal.

Además López confesó que es una de las cosas que fue a buscar a Honduras además de los resultados deportivos.

“Uno de mis retos es soportar el ambiente de un estadio y esa es una de las cosas que vengo a buscar a Honduras, donde hayan 30 mil o 40 mil personas gritando y tenga la capacidad de soportarlo al máximo y la tengo. Mi hija que tiene lo mismo se tiene que poner los auriculares y no aguanta, yo si he podido soportar ese nivel de audición”, reveló.

¿Qué es el Síndrome de Asperger?

El síndrome de Asperger es un tipo de trastorno del espectro autista (TEA) caracterizado por dificultades en la interacción social, intereses específicos y patrones de conducta repetitivos, aunque sin discapacidad intelectual ni retraso significativo del lenguaje. Se manifiesta en dificultades para comprender el lenguaje no verbal (como el humor o el sarcasmo), torpeza motora, y la necesidad de rutinas rígidas.

