Stade Brestois, club donde milita el delantero hondureño Alberth Elis, está pasando por un mal momento en la temporada y no solo el club, sino también el futbolista, porque ambos han ido perdiendo protagonismo y una muestra de eso es que están al borde del descenso.

El Brest cayó 2-1 contra Lorient en la actividad de la trigésimo cuarta jornada de la Ligue 1 de Francia, comprometiéndolo en sus aspiraciones por mantener la categoría porque ahora está en la decimoquinta jornada con 25 puntos, seguido muy de cerca por Nantes, Ajaccio, Troyes y Angers.

ELIS PIERDE PROTAGONISMO

Además, a esto hay que sumarle que Alberth Elis no ha tenido el rendimiento esperado, hoy se confirmó que no es de la partida del entrenador porque no lo tomó en cuenta para que no estuviera ni en la banca, por lo que es un hecho que no seguirá en la institución para la siguiente temporada.

El atacante hondureño arribó al club rojo en el mercado de invierno procedente del Girondins Burdeos, pero desde ese momento no ha rendido lo esperado, solo ha disputado nueve partidos, suma 245 minutos y no ha anotado.

Todo parece indicar que el hondureño no continuará en el club, tanto por su rendimiento y porque el club estaría descendiendo, por lo que regresaría al Burdeos que estaría logrando su ascenso.