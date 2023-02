El delantero hondureño Alberth Elisse convirtió en nuevo jugador del Stade Bresthace unas semanas, club en el que ya suma dos partidos pero todavía no sabe que es anotar. La Panterita se mostró feliz por esta nueva etapa y en la que tiene como objetivo pelear por mantenerse en la Ligue 1, algo que lo motiva.

“Me siento muy feliz de estar aquí y el objetivo es quedarnos en la Ligue 1. Es un lindo reto para mí, el equipo está luchando por la permanencia y me motiva para seguir trabajando y ayudar a que el equipo logre quedarse en Ligue 1”, fueron las palabras del hondureño en conferencia de prensa.

“Son momentos diferentes, ahora que estoy aquí he visto que el equipo es bien fuerte y unido, eso ayudará para que el Brest se quede en la Ligue 1. Ese es mi trabajo, tratar de ayudar a la hora de atacar, pero me han contratado para anotar goles y dar asistencias y eso es lo que voy a buscar en cada partido”, agregó.

Acerca de jugar en una posición diferente a la que estaba acostumbrado comentó: “No tengo problemas en jugar en ninguna de las tres posiciones de ataque, donde he ido he jugado en esas posiciones entonces no habrá inconvenientes por eso con el entrenador”.

“Me gusta mucho el equipo, la ciudad, espero quedarnos en Ligue 1 y quedarme unos años en el Brest. Al final fue mi decisión venir al Brest y quiero mantenerme al máximo nivel y por eso tomé la decisión de venir al equipo”, finalizó.