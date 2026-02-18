Luego del 6-1 de LAFC: Real España tomó rotunda decisión con Jeaustin Campos tras ser humillado en Concacaf

Como era de esperarse, Real España se ha pronunciado sobre el entrenador Jeaustin Campos luego de la goleada que recibió en la Concachampions 2026 ante LAFC.

Los aurinegros perdieron 6-1 y muchos piden la cabeza del entrenador tico, que no pudo dar con la tecla en la ida de la eliminatoria y fue humillado.

El encargado de dar la respuesta fue el presidente de Real España, Elias Burbara, quien dejó claro su postura con el entrenador.

Elias Burbara define el futuro de Jeaustin Campos

En una entrevista con diario Diez, Burbara afirmó que Campos tiene su respaldo y que por ahora sigue siendo el técnico elegido para el proyecto.

“Por jugar competencias que nunca jugamos. Estamos en la Champions. Obviamente hay niveles: está la Liga local, está la Centroamericana, está la Liga de Campeones. Vamos a hacer un repaso de la temporada, de la combinación de las temporadas. El torneo internacional es la continuidad del torneo anterior. Primer torneo, semifinalista. Segundo torneo, finalista. La combinación de los dos torneos nos da pase a Copa Internacional.

En Copa Internacional, Copa Centroamericana, llegamos hasta semifinales, que nos dio el boleto a la Liga de Campeones. Luego, Liga de Campeones. Entonces, lo mínimo, te voy a dar el repaso anterior, es top 3 de Honduras, top 6 de Centroamérica para jugar acá. Antes ni siquiera eso estábamos, antes ni siquiera eso teníamos. Obviamente hay otros objetivos adicionales. Salir campeón, esa es la prioridad número uno. Hace un año o hace dos años que hablamos con Jeaustin de nuestro objetivo. Yo no le dije ganarle a Los Ángeles. Yo le dije salir campeón de Honduras. Ese es el único objetivo pendiente, la única tarea no hecha por Jeaustin Campos.

Me debe el título y él está con todo el compromiso de que vamos a salir campeones este año, pase lo que pase. El enfoque no se pierde. Objetivo número uno, campeón de la Liga. En la lista de tareas y en la lista de objetivos no estaba ganarle a Los Ángeles. Hay que ser honestos y fríos en el tema. Ya cuando nos aburramos de ganar la Centroamericana, por decir un ejemplo, Alajuelense que lleva tres títulos seguidos, puede decir: hoy sí vamos por el Mundial de Clubes, ya me aburrí de la Centroamericana, demos el siguiente paso. Pues ni siquiera hemos salido campeones en Honduras. Entonces no perdamos nuestro objetivo. Primero, salir campeones de la Liga de Honduras. Ahí tiene que estar toda nuestra energía y toda nuestra prioridad. Luego ya sabemos lo que fue Centroamericana, sabemos qué es lo que fue Liga de Campeones.

Jugadores, cuerpo técnico, directivos y afición no nos queremos volver a perder esto. Otra vez, en este torneo tenemos que, mínimo, aunque ese no es el objetivo, mínimo reglamentariamente, top 3 de Honduras, top 6 de Centroamérica. Febrero del otro año estamos jugando Liga de Campeones. Mínimo, menos de eso ya pueden haber problemas. Pero mientras estamos jugando nuestra Champions, no hay ningún riesgo”.

Real España esta decisión con Jeaustin Campos y el próximo rival a enfrentar antes de devolver la visita a LAFC el próximo martes es la UPNFM. Los catedráticos disputan el partidos este viernes 20 de febrero y buscará seguir en el liderato de la Liga Nacional de Honduras.