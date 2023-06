Honduras vs. Venezuela: cuándo, a qué hora y por qué canal ver el amistoso internacional EN VIVO

Este jueves, Honduras y Venezuela afrontarán un amistoso por la fecha FIFA en Estados Unidos. Partido que a la Bicolor le servirá como preparación para la Copa Oro 2023, donde se medirá a Haití, México y Qatar. La Vinotinto también quiere ganar rodaje, pero para las eliminatorias Conmebol que iniciarán en septiembre.

Honduras vs. Venezuela: cuándo, dónde y por qué canal ver el amistoso

Honduras y Venezuela jugarán su fogueo mañana, jueves 15 de junio, a las 18:00 horas de Centroamérica (17:00 de Panamá), en el Audi Field de Washington. El mismo podrá verse a través de Canal 5 y la web de Deportes TVC.

Honduras vs. Venezuela: cómo llega la ‘H’

El conjunto de Diego Vázquez, quien no seguiría luego de la Copa Oro, buscará lavarse la cara ante los sudamericanos tras caer 4-1 frente a Canadá en marzo. Derrota que les cerró las puertas del Final Four de la Nations League. Como mala noticia, no podrán contar con Romell Quioto, Andy Najar, André Orellana, José García y Denil Maldonado.

Honduras vs. Venezuela: cómo llega la Vinotinto

Luego de la salida de José Pekerman, otro argentino llegó al banquilla de Venezuela: Fernando “Bocha” Batista. En sus dos primeros amistosos, vencieron 2-1 a Arabia Saudita, con goles de Josef Martínez y Salomón Rondón, e igualaron 1-1 con Uzbekistán. Por temas de documentación, Kevin Kelsy y Samuel Sosa son bajas confirmadas.

Honduras vs. Venezuela: último partido entre ambos

Honduras y Venezuela se vieron las caras por última vez el 4 de septiembre de 2015, en el estadio Cachamay de Puerto Ordaz. Aquel día, la Bicolor ganó 3-0 gracias a los tantos de Erick Andino (55′), Rubilio Castillo (73′) y Emilio Izaguirre (85′).