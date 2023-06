La noche de este lunes de manera oficial la Concacaf anunció a través de un comunicado que la Selección de Nicaragua no estará en la Copa Oro 2023, debido a que incumplió con normativas del reglamento establecido en donde el futbolista es el Richard Rodríguez Álvez es el gran protagonista de toda esta ecuación. Ante este escenario, estas fueron las declaraciones del jugador.

Según el comunicado de Concacaf esta decisión se tomó debido a que el combinado nicaragüense realizó un conjunto de infracciones reiteradas al Reglamente sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA. En específico, alinearon en ocho partidos a Richard Rodríguez Álvez, jugador que no era elegible en ese momento.

Declaraciones de Richard Álvez

Richard Álvez sorprendido por esta situación, expuso lo siguiente: “La verdad es que ellos (Federación Nicaraguense de Fútbol) me contactaron para adoptar la nacionalidad en 2017, me hicieron la oferta para ir al Real Estelí y además jugar en la selección y opté por decirles que sí”, sentenció el jugador para los micrófonos de ESPN.

Es importante mencionar que Rodríguez renunció a la Selección de Nicaragua a principios del 2023 tras la llegada del Fantasma Figueroa como entrenador. “Le hice punto y aparte a la selección porque el técnico no me hizo ningún llamado. Al salir la lista de la Copa Oro, le puse un punto y aparte. Hace un año que de la Federación no me contactan”, aseveró el futbolista.