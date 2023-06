La Selección de Honduras ha tenido problemas en las últimas semanas, en especial luego que se diera a conocer las bajas por lesión y que por ende no podrán estar en la Copa Oro 2023, siendo uno de ellos el centrocampista Andy Najar que es uno de los legionarios catrachos.

Najar estaba en los planes de Diego Vásquez para la competición del área, pero luego su club el DC United informó que el centrocampista tuvo un problema en los isquiotibiales la semana pasada, por lo que quedaría fuera de los siguientes juegos y esto no le alcanzaría tampoco para estar con la Selección Nacional.

“No estaré viajando con el equipo (DC United) y también confirmar que no estaré en la Copa Oro, algo que ya le informé a la Federación que no estoy al cien por ciento y prefería quedarme aquí, pero que en las futuras convocatorias seré el primero en la lista”, fueron las palabras de Najar a TVC.

“Es una lástima, siento tristeza, pero son cosas que pasan en el fútbol, uno como jugador está expuesto a esto, pero lo tomo de la mejor manera pues no es la primera vez que me pasa algo así. Estaba muy emocionado con ir a la selección, me hubiese gustado estar, pero se dio esta situación, que es la tercera vez que me sucede en esta temporada y no ha sido fácil, pero Dios dispone y sus planes son perfectos”, finalizó.

Los hondureños han tenido ausencias importantes, además de Najar, tampoco podrán estar el delantero Romelll Quioto y Kevin López, quienes son de los indiscutibles del entrenador Diego Vásquez.