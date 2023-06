Después de varios meses de silencio, Alberth Elis habló y no se guardó nada. El delantero de Stade Brestois de Francia se refirió a los jugadores que no han puesto a la Selección de Honduras como algo primordial en su carrera. Además, se refirió también a los actos de indisciplina de Luis Palma y de otros compañeros.

“Para mí es un orgullo vestir la camisa de la Selección y todos los que estamos aquí queremos hacer las cosas bien y confiamos en Dios que las cosas nos salgan bien”, comenzó declarando el ex Houston Dynamo en la entrevista que dio Diario Diez.

Luego, agregó: ”Hay un buen grupo de jugadores y lo más importante es que el que quiera estar aquí tienen muchas ganas. Han pasado cosas que no deberían de pasar, hay jugadores que no están aquí por indisciplina y se les ha cubierto un poco desde hace mucho y siguen haciendo las cosas y esa es la razón por la que no están aquí”.

Elis insistió con los problemas reiterados que hubo: “Estamos hablando de cosas graves que han pasado dentro del grupo y no es la primera vez que han venido pasando cosas y otros veces se les ha cubierto igual. Sé que hay muchos que quisieran que estuvieran otros jugadores, pero hay veces que hay que tomar decisiones para que las cosas comiencen a cambiar o los jugadores se den cuenta que la selección es algo importante”.

Para finalizar, el delantero habló de que esto no solo se dio con Palma y que afectó las pasadas Eliminatorias: ”Hay cosas que en el campo se reflejan, somos una selección que no tenemos tantos jugadores en el extranjero como era antes, no venía uno y habían tres más en Europa, pero las cosas han cambiado y se necesita mucho compromiso de todos. Uno puede jugar bien o mal un partido, pero el compromiso tiene que estar siempre“.