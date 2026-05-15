A pesar de su intento por mostrar una imagen conciliadora a su llegada a Alajuelense, el currículum de Ismael Rescalvo esconde un bochornoso episodio en Sudamérica.

Durante su conferencia de prensa inaugural como entrenador del primer equipo de Liga Deportiva Alajuelense, Ismael Rescalvo intentó empezar con el pie derecho su relación con los periodistas.

“Nunca he tenido ningún inconveniente con la prensa… cuando hay respeto y autocrítica, siempre desde la parte constructiva nunca hay problema. Respeto mucho la profesión de periodista y siempre he mantenido un respeto muy grande sobre todos ustedes, y así va a ser“, afirmó el flamante reemplazante de Óscar “Machillo” Ramírez.

ver también “Tiene la confianza”: Paulo Wanchope sorprende con su postura sobre la llegada de Ismael Rescalvo a Alajuelense

Sin embargo, a pesar de su intento por mostrar una imagen conciliadora a su llegada al Alejandro Morera Soto, el currículum de Rescalvo esconde un bochornoso episodio en Sudamérica.

La polémica en Colombia

El conflicto ocurrió durante su paso por el fútbol colombiano al mando del Deportes Tolima, cuando un cuestionamiento de parte de un periodista terminó desatando la furia del técnico frente a los micrófonos.

Tal y como reseñó en su momento el medio Marca —que catalogó el suceso directamente bajo el titular de “Escándalo por maltrato del español Ismael Rescalvo a periodistas”—, el actual DT de Alajuelense arremetió de forma despectiva contra el comunicador.

Ismael Rescalvo esconde una gran polémica en su historial como entrenador (Marca).

Publicidad

Publicidad

El equipo atravesaba un momento crítico: sumaba apenas 2 puntos en el Grupo A de los cuadrangulares y dejaba la sensación de estar eliminado. Pese a la crisis, el español aseguró en rueda de prensa estar conforme con el funcionamiento: “Sensación de decepción… pero considero que el equipo ha hecho un gran partido. El equipo entregó todo en el campo y merecimos ganar… me dejó muy tranquilo, me sentí muy orgulloso”.

Un periodista local notó la desconexión entre el conformismo del DT y la falta de victorias, por lo que le consultó cómo planeaba darle la vuelta a los resultados y, de paso, le preguntó por qué había sacado a Gonzalo Lencina, el delantero que más peligro generaba.

Publicidad

Publicidad

La reacción de Rescalvo fue elevar la voz y ningunear al comunicador: “Creo que no has entendido mi respuesta, absoluta. No he querido comparar el resultado con el partido… La pregunta está fuera de lugar porque no has entendido mi respuesta”.

Publicidad

La segunda parte de su intervención fue aún más agresiva. El técnico pretendía que el periodista supiera de antemano detalles médicos del vestuario, algo imposible dadas las restricciones del fútbol colombiano.

Rescalvo firmó con el conjunto rojinegro por una temporada (LDA).

Publicidad

Publicidad

“Gonzalo Lencina me pidió el cambio porque estaba con problemas físicos… ¿Tú crees que soy suficientemente torpe para, conforme estaba el partido, sacar a un delantero?”, arremetió el técnico con evidente molestia. “¿Sí o no? Te estoy respondiendo… como la gente no lo sabe, la gente habla, vosotros indagad primero para hacer preguntas y después no os comáis estas respuestas”.

Cuando el periodista intentó defenderse argumentando que nadie tenía acceso a la razón médica de la sustitución, el ibérico lo fulminó: “Pues pregunta afuera, pregunta antes de venir. Infórmate”.

Publicidad

ver también “Le van a pedir”: desde Alajuelense tienen decidido qué exigencia habrá con Joel Campbell para renovarle

Las amables declaraciones del español en su presentación oficial con Alajuelense contrastan violentamente con este antecedente. Ahora, Rescalvo asume uno de los banquillos más calientes de Costa Rica, donde el escrutinio de la prensa deportiva es diario y la paciencia ante la falta de títulos es prácticamente nula.

Publicidad

En síntesis

Rescalvo prometió haber tenido “cero inconvenientes” con la prensa, pero en Deportes Tolima estalló contra un reportero.

El DT ninguneó al comunicador y lo mandó a “informarse” antes de entrar a su conferencia.