Orlando Sinclair fue clave en el partido de ida de la final del Clausura ante Herediano tras ser protagonista en el marcador.

Deportivo Saprissa dio el primer golpe en la final del Clausura 2026 al vencer 2-1 a Herediano en el partido de ida. Los morados se impusieron gracias a los goles de Tomás Rodríguez y Orlando Sinclair, tomando una ventaja mínima antes de visitar Santa Bárbara.

El encuentro tuvo como uno de sus protagonistas a Orlando Sinclair, quien volvió a responder en un momento clave para el conjunto tibaseño. Su anotación no solo ayudó a encaminar el triunfo, sino que también confirmó su buen presente en la etapa decisiva del campeonato.

Tras el partido, Orlando Sinclair reveló un hábito clave que le ha permitido volver a marcarle a Herediano con la camiseta de Saprissa: la manifestación.

ver también Saprissa sufrió, pero venció 2-1 a Herediano: goles y resumen de la final de ida del Clausura 2026 de Costa Rica

Sinclair se inspira en Michael Jordan y Michael Jackson

Orlando Sinclair afirmó que la manifestación lo ha ayudado a fortalecer su mentalidad y a visualizarse en escenarios importantes.

Además, mencionó a Michael Jordan y Michael Jackson como ejemplos de figuras exitosas que, según él, creían en su grandeza incluso antes de alcanzarla.

“Manifiesto, mi esposa me ayuda bastante a ver personas exitosas como realizan ese tipo de manifestaciones en lo interno de ellos. Nosotros tratamos de copiar eso de ellos para aparecer en instancias importantes, en partidos como estos y gracias a Dios se me ha dado así“, compartió Orlando Sinclair en zona mixta.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

“He visto muchas series de Michael Jordan, él manifestaba bastante. Ahora también con la película de Michael Jackson, él también se la creía bastante desde antes de ser exitoso, por eso creo que son ejemplos de personas grandes“, finalizó.

Publicidad

Evidentemente, no todo se basa en la manifestación, ya que los resultados también llegan gracias al trabajo duro. Sin embargo, Orlando Sinclair dejó claro que esta práctica forma parte de su rutina y de la mentalidad con la que busca alcanzar sus objetivos.

Publicidad

¿Qué es la manifestación y por qué Orlando Sinclair cree en ella?

La manifestación es una práctica basada en visualizar y creer profundamente en metas o deseos con la idea de atraerlos a la realidad mediante la mentalidad, las emociones y las acciones.

Publicidad

Muchas personas la relacionan con pensar de forma positiva, imaginar escenarios de éxito y actuar con confianza para alcanzar objetivos personales o profesionales.

En el caso de Orlando Sinclair, él la describe como una manera de prepararse mentalmente para momentos importantes, inspirándose en figuras como Michael Jordan y Michael Jackson, quienes —según comentó— confiaban en su grandeza antes de alcanzar el éxito.

Publicidad

Publicidad

Orlando Sinclair confirma su romance con el gol ante Herediano

La última anotación de Sinclair para la victoria (2-1) en la final de ida del Clausura ante Herediano parece no ser casualidad, ya que el delantero morado es uno de los máximos goleadores de Saprissa frente al Team.

Tweet placeholder

Publicidad

Con 12 tantos ante los florenses, Sinclair ha demostrado que suele aparecer en partidos de alta exigencia y que Herediano es uno de los rivales a los que mejor le ha respondido.

Publicidad

Datos claves

Orlando Sinclair fue figura en la victoria de Saprissa al marcar uno de los goles del triunfo 2-1 sobre Herediano en la final de ida del Clausura 2026.

al marcar uno de los goles del triunfo sobre Herediano en la final de ida del Clausura 2026. El delantero aseguró que la manifestación y la mentalidad positiva han sido claves en su carrera para visualizarse en escenarios importantes.

han sido claves en su carrera para visualizarse en escenarios importantes. Sinclair reveló que se inspira en Michael Jordan y Michael Jackson, ya que considera que ambos creían en su grandeza antes de alcanzar el éxito.