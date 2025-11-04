Es tendencia:
Honduras

Honduras se juega el pase al Mundial 2026: Reinaldo Rueda da la noticia que Nicaragua y Costa Rica tanto esperaban

La selección de Honduras dio a conocer su convocatoria para los dos juegos finales de la Eliminatoria de Concacaf.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Reinaldo Rueda dio a conocer su lista de convocados para medirse a Costa Rica.
La selección de Honduras ya dio a conocer su lista definitva de convocados para el cierre de los partidos de la Eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Reinaldo Rueda llamó a 27 futbolistas para buscar el pase a la Copa del Mundo donde visitarán a Nicaragua (13 de noviembre) y Costa Rica (18 de noviembre).

Las gratas novedades son Erick Puerto, Machuca Ramírez y el regreso de Bryan Acosta, pero en la convocatoria también hay ausencias como la de Choco Lozano por lesión.

Tampoco está Denil Maldonado, Julián Martínez, Reinaldo Rueda se juega todo camino al Mundial con estos jugadores.

Convocatoria oficial de Honduras pra enfrentar a Nicaragua y Costa Rica

1-Edrick Menjívar (Olimpia)
2- Buba López (Real España)
3- Luis Ortiz (Motagua)

4-Devron García (Real España)
5- Christopher Meléndez (Motagua)
6- Getsel Montes (Herediano, Costa Rica)
7- Andy Najar (Nashville SC)
8-Marcelo Santos (Motagua)
9- Franklin Flores (Real España)
10-Luis Santamaria (Motagua)
11- Joseph Rosales (Minnesota United, MLS)
12- Edson Palacios (Real España)

13-Bryan Acosta (Nashville SC)
14- Deiby Flores (Al-Najma SC)
15- Raúl García (UPNFM)
16-Denis Meléndez
17- Carlos Pineda (Olimpia)
18- Alexy Vega (Marathón)
19-José Mario Pinto (Olimpia)
20-Kervin Arriaga (Levante)
21- Jorge Álvarez (Olimpia)

22-Derek Moncada (Olimpia)
23- Jorge Benguché (Olimpia)
24-Marlon ‘Machuca’ Ramírez
25-Erick Puerto (Platense)
26-Luis Palma (Lech Poznan)

