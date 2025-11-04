Honduras se juega el pase al Mundial 2026: Reinaldo Rueda da la noticia que Nicaragua y Costa Rica tanto esperaban

La selección de Honduras ya dio a conocer su lista definitva de convocados para el cierre de los partidos de la Eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Reinaldo Rueda llamó a 27 futbolistas para buscar el pase a la Copa del Mundo donde visitarán a Nicaragua (13 de noviembre) y Costa Rica (18 de noviembre).

ver también “Quiero hacerlo”: Keyrol Figueroa sorprende a Honduras con la decisión que puede cambiar su futuro en Estados Unidos

Las gratas novedades son Erick Puerto, Machuca Ramírez y el regreso de Bryan Acosta, pero en la convocatoria también hay ausencias como la de Choco Lozano por lesión.

Tampoco está Denil Maldonado, Julián Martínez, Reinaldo Rueda se juega todo camino al Mundial con estos jugadores.

Convocatoria oficial de Honduras pra enfrentar a Nicaragua y Costa Rica

1-Edrick Menjívar (Olimpia)

2- Buba López (Real España)

3- Luis Ortiz (Motagua)

4-Devron García (Real España)

5- Christopher Meléndez (Motagua)

6- Getsel Montes (Herediano, Costa Rica)

7- Andy Najar (Nashville SC)

8-Marcelo Santos (Motagua)

9- Franklin Flores (Real España)

10-Luis Santamaria (Motagua)

11- Joseph Rosales (Minnesota United, MLS)

12- Edson Palacios (Real España)

13-Bryan Acosta (Nashville SC)

14- Deiby Flores (Al-Najma SC)

15- Raúl García (UPNFM)

16-Denis Meléndez

17- Carlos Pineda (Olimpia)

18- Alexy Vega (Marathón)

19-José Mario Pinto (Olimpia)

20-Kervin Arriaga (Levante)

21- Jorge Álvarez (Olimpia)

Publicidad

Publicidad

ver también Alerta Levante: el equipo que se enamoró de Kervin Arriaga tras marcar su primer gol en la Liga Española

22-Derek Moncada (Olimpia)

23- Jorge Benguché (Olimpia)

24-Marlon ‘Machuca’ Ramírez

25-Erick Puerto (Platense)

26-Luis Palma (Lech Poznan)

Tweet placeholder