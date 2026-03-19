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¿Honduras jugará con Argentina? FIFA tira abajo el rumor de un posible amistoso con esta decisión

¿Argentina vs. Honduras en La Bombonera? Esto es lo que se sabe sobre la fecha FIFA de marzo.

José Rodas

Por José Rodas

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La campeona del mundo había confirmado el amistoso el 31 de marzo ante Guatemala. Foto: La Prensa.
La campeona del mundo había confirmado el amistoso el 31 de marzo ante Guatemala. Foto: La Prensa.

La FIFA terminó con las ilusiones de Guatemala y Honduras para encarar un juego amistoso ante Argentina el próximo 27 y 31 marzo, pese a que el juego ante los chapines ya se había hecho oficial en las diferentes redes sociales.

Esto se da luego que el máximo organismo del fútbol determinará dejar en stand by la petición de la selección centroamericana de jugar amistosos en dos continentes distintos en la misma doble fecha FIFA.

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Cabe recordar que, Guatemala ya había oficializado un encuentro ante Argelia el 27 de marzo en Genoa, Italia; razón por la que no podría disputar el duelo ante Argentina en La Bombonera.

Ante la situación, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) gestiona la posibilidad de tener como sustituto a un rival africano y otro del mismo continente para el duelo cuatro días antes, siempre en La Bombonera.

¿Argentina vs. Honduras en La Bombonera?

Desde Argentina surgieron los rumores que la Selección de Honduras sería el rival del 27 de marzo en La Bombonera; sin embargo, esa posibilidad ya fue desmentida en el país centroamericano.

El periodista Óscar Funes precisó que Honduras mantiene el plan de viajar el 23 de marzo a Madrid para preparar el juego ante Perú del 31 del mismo mes.

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“Hay posibilidad de que el Argentina vs. Honduras se juegue en Estados Unidos en junio a pocos días del arranque del Mundial”, aclaró Funes.

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